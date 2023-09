Liverpool envisage d’amener un nouveau défenseur à Anfield, pour succéder à Virgil van Dijk.

Les Reds ont finalement connu un été chargé, en recrutant quatre nouveaux milieux de terrain pour remplacer James Milner, Fabinho et Jordan Henderson. Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Wataru Endo et Ryan Gravenberch ont tous rejoint le club – même si on s’attendait plus tôt dans la fenêtre à ce qu’un défenseur signe également.

Des joueurs comme Josko Gvardiol et Benjamin Pavard étaient liés dès le début de la fenêtre de transfert – mais Liverpool a choisi de ne pas recruter un nouveau défenseur. Cela pourrait cependant être le prochain domaine prioritaire pour Klopp.

Liverpool était lié à des défenseurs de haut niveau cet été (Crédit image : Getty Images)

Selon Transferts de footballLiverpool s’intéresse à la jeune star de l’Ajax Jorrel Hato, qui a déjà été comparée aux défenseurs seniors de la configuration néerlandaise à son jeune âge.

Avec le départ de Jurrien Timber et Calvin Bassey de Godenzonen Au cours de l’été, les jeunes ont l’opportunité de rejoindre l’équipe première. Capable de jouer à l’arrière central ou à l’arrière gauche, Hato a déjà disputé 11 matchs avec l’équipe senior et correspond au profil de joueur qui, curieusement, pourrait remplacer Andrew Robertson.

Alors que Liverpool forme un trio de défense en préparation et pousse Trent Alexander-Arnold au milieu de terrain, Van Dijk s’est déplacé au centre d’un trois avec Robertson restant à gauche – ce qui n’est pas sa position naturelle. Ce serait bien plus adapté à un joueur comme Hato.

Le transfert pourrait finir par être une déclaration importante des priorités de Klopp. Alors que Van Dijk a été récemment critiqué, recruter un jeune héritier à son poste pourrait être considéré comme un défi pour lui – tandis que Klopp, lié au poste en Allemagne, suggérerait qu’il se voit construire la prochaine génération dans le Merseyside en faisant venir un adolescent dans la première équipe.

Jorrel Hato est sur le radar de Liverpool (Crédit image : Peter Lous/Orange Pictures)

Liverpool a recruté deux joueurs néerlandais au cours des 12 derniers mois, sous la forme de Gravenberch et de son coéquipier Oranje, Cody Gakpo.

Hato est apprécié par Marché de transfert une valeur de 5 millions d’euros.

Plus d’histoires de Liverpool

Jürgen Klopp a s’est ouvert sur la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu.

Klopp a insisté sur le fait que Salah resterait malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite, une autre offre pourrait être imminente.