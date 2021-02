Liverpool veut Bremer comme solution aux problèmes défensifs

La fenêtre de transfert a peut-être claqué, mais cela ne veut pas dire que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Les rouges font de Bremer la première cible de l’été

Liverpool a identifié le défenseur central de Turin Bremer comme solution à long terme à leurs problèmes défensifs, rapporte le Sunday Mirror.

Jurgen Klopp a été ému de concéder que la défense du titre des champions de Premier League est terminée après leur chute sur une défaite 3-1 à Leicester samedi, leur troisième défaite consécutive dans la compétition.

La signature de janvier Ozan Kabak a fait ses débuts dans ce match, mais sa confusion avec le gardien Alisson a conduit Jamie Vardy à marquer dans un filet vide pour mettre les Foxes 2-1.

Kabak a été recruté pour couvrir les blessures de Virgil van Dijk, Joe Gomez et Fabinho, tandis que son compatriote Ben Davies a également été exclu peu de temps avant le match au King Power Stadium.

Le Sunday Mirror rapporte que Liverpool pense que Bremer, 23 ans, correspond au profil qu’ils recherchent en tant que complément à l’équipe. Le Brésilien, qui a marqué six buts en 50 matches de Serie A pour Torino, joue sur le côté gauche de la défense centrale, ce qui en fait un partenaire idéal pour Van Dijk.

10h00 GMT: Manchester United a repoussé la concurrence de Barcelone, de la Juventus et du Bayern Munich pour conclure un premier contrat professionnel avec un jeune prometteur Shola Shoretire, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Les représentants de l’attaquant de 17 ans ont répondu aux demandes de certains des plus grands clubs européens avant que le joueur n’accepte des conditions professionnelles avec United lundi.

Shoretire a été convaincu d’engager son avenir à long terme après des conversations avec le manager Ole Gunnar Solskjaer et le responsable du développement de la première équipe Nicky Butt, qui a souligné les progrès de son collègue diplômé de l’académie Mason Greenwood sous sa direction.

Shoretire, qui a marqué cinq buts pour les moins de 23 ans cette saison, a commencé à s’entraîner avec la première équipe et devrait faire ses débuts chez les seniors au cours des 18 prochains mois.

Les plans visant à offrir aux jeunes l’expérience de la Ligue Europa cette saison ont été compliqués par des protocoles stricts de coronavirus qui empêchent les joueurs de différentes bulles de se mélanger facilement, avec l’affrontement aller de United contre la Real Sociedad en huitièmes de finale de la Ligue Europa transféré d’Espagne à l’Allianz de la Juventus. Arène.

PAPER TALK (par Nick Judd)

Messi envoie un message à Miami

La presse française voudrait vous faire croire que Lionel Messi au Paris Saint-Germain est une affaire conclue si l’Argentin peut être tenté de s’éloigner du Camp Nou, mais Sport pense qu’il pourrait plutôt souhaiter passer à l’Inter Miami CF de David Beckham.

Le sport base cet argument sur Messi envoyant un maillot signé à Marcelo Claure, l’un des propriétaires de l’Inter Miami. Claure a répondu avec remerciements sur Instagram, ajoutant: « Je suis sûr que nos chemins se croiseront. »

Bien sûr, cela pourrait être un cas de sport mettant deux et deux ensemble et en proposant cinq, mais Messi a déjà révélé dans une interview séparée que la MLS est une proposition attrayante pour l’avenir.

Le contrat de Messi au Barca expire le 30 juin et l’Inter Miami peut espérer qu’il a envie de changer de décor et de se rendre aux États-Unis, plutôt que de se déplacer à travers l’Europe au PSG ou à Manchester City, ou même de rester en Catalogne.

United Battle Barca, Madrid pour Kounde

Manchester United veut désespérément associer Harry Maguire au défenseur du FC Séville Jules Kounde la saison prochaine, mais ils font face à une concurrence féroce de Barcelone et du Real Madrid, selon le Sun.

Ole Gunnar Solskjaer n’est pas convaincu par le potentiel à long terme de Victor Lindelof ou d’Eric Bailly et est à la recherche d’un défenseur central de haut niveau.

Kounde, 22 ans, est devenu une cible de choix pour les Reds, d’autant plus que Solskjaer a raté la signature de Dayot Upamecano, qui rejoindra le Bayern Munich cet été.

Séville valorise Kounde à environ 60 millions de livres sterling après une superbe saison en Liga après avoir rejoint Bordeaux en 2019. Il a disputé 63 matches pendant cette période et a remporté l’année dernière la Ligue Europa.

Sans surprise, Barcelone et le Real Madrid sont également friands de Kounde, qui est en train de devenir l’un des joueurs les plus recherchés d’Europe.

Pochettino s’aligne pour son « ami » Lloris

Mauricio Pochettino est en contact permanent avec Hugo Lloris et aligne un grand mouvement estival pour le Français, selon Football Insider.

Depuis son départ de Tottenham Hotspur, le patron du Paris Saint-Germain Pochettino est resté en contact régulier avec son ancien gardien et maintenant, avec Lloris arrivant vers la dernière année de son contrat, Pochettino espère le tenter dans la capitale française.

Le coach argentin tient à confier au gardien de 34 ans un rôle de premier plan au Parc des Princes. Les deux ont eu une relation étroite à Spurs et Pochettino espère que la mauvaise forme de Tottenham sous Jose Mourinho pourrait aider sa cause à décrocher le skipper des Spurs.

Lloris a été en mauvaise forme au cours des sept derniers jours, d’abord en FA Cup contre Everton et de nouveau contre Manchester City ce week-end, et il pourrait juste avoir envie d’un nouveau départ sous son ancien mentor.

Tap-ins

– Fabrizio Romano rapporte que Tottenham Hotspur n’a pas été impressionné par Gareth Bale depuis son déménagement du Real Madrid, et que le club parent de Bale cherchera à vendre le Gallois à son retour de Londres comme prévu à la fin de la saison. Bale et Isco face à la porte de sortie, dit Romano. Isco a été dans et hors de l’équipe cette saison et a récemment fait l’objet de critiques pour avoir pris son temps pour se préparer à remplacer. Madrid espère libérer sa masse salariale cet été, et les départs de Bale et d’Isco les aideraient.

– Alors que Chelsea était l’un des nombreux clubs désireux de signer Dayot Upamecano, ils tournent maintenant leur attention vers son coéquipier Ibrahima Konate, selon le Soleil. Le défenseur de 21 ans a disputé 75 matches de Bundesliga et compte 11 sélections des moins de 21 ans pour la France. Chelsea n’est pas seul dans son admiration, cependant, Manchester United parmi les autres clubs le considérant comme une option cet été.