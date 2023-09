Liverpool vainqueur de la Ligue Europa ! Voici 7 façons dont les Reds adopteront la compétition – pour finalement tenir leurs promesses à Dublin

Liverpool ne s’attendait pas à voir le football de la Ligue Europa seulement deux saisons après une finale de la Ligue des Champions – mais plutôt que d’y voir un obstacle, les Merseysiders pourraient adopter la compétition pour les énormes points positifs qu’elle peut apporter.

Les Reds débutent leur aventure européenne cette saison dans la pittoresque ville autrichienne de Linz, où ils affronteront le LASK jeudi soir. Les autres adversaires de leur groupe, le Français Toulouse et l’Union Royale Saint-Gilloise de Belgique, offrent des cadres tout aussi différents aux supporters qui se déplaceront pour voir leur équipe. La Ligue des Champions, malgré toute sa splendeur et son prestige, peut devenir assez répétitive. Les supporters ne peuvent se rendre à Madrid, Naples et Porto qu’un nombre limité de fois avant que tout ne devienne un peu routinier.

Liverpool a joué dans la ville de Madrid au cours de chacune des cinq dernières saisons, remontant à la finale en 2019 ; de même, Porto et Naples ont chacun été adversaires à trois reprises en l’espace de cinq saisons sous Jurgen Klopp. Le parcours en Ligue Europa offre donc de nouvelles perspectives tant aux supporters qu’aux joueurs, mais ce n’est pas le seul avantage potentiel pour Liverpool…

1. Liverpool fait face à moins de pression en Ligue Europa cette saison

Les joueurs de Liverpool célèbrent le but de Mohamed Salah contre Aston Villa. (Crédit image : Getty Images)

Klopp a souvent parlé de l’intensité de la saison pour son équipe au cours des saisons précédant celle-ci ; presque tous se sont terminés par une finale de coupe (ou plusieurs finales de coupe) et/ou une course au titre éprouvante avec Manchester City.

Le calibre plus élevé de l’adversaire en Ligue des champions signifiait une pression accrue et peu de temps pour reprendre son souffle. Chaque match donnait l’impression qu’une défaite allait faire dérailler les ambitions de la saison ; il y avait peu de place aux erreurs. La Ligue Europa aura cependant moins de pression. Liverpool devrait naviguer confortablement dans son groupe et même un match nul ou une défaite ne semblera pas insurmontable.

Cette pression réduite lors des matchs européens, au moins jusqu’aux derniers huitièmes de finale, aura un avantage avant les matchs de Premier League.

2. Les options de rotation créent des opportunités

Caoimhin Kelleher, gardien suppléant de Liverpool (Crédit image : Getty Images)

L’exemple du gardien suppléant Caoimhin Kelleher est ici exemplaire. Il est clairement trop bon pour être le deuxième choix, mais Klopp a toujours ressenti le besoin d’affronter Alisson lors des matches européens et de Premier League.

Maintenant, l’Irlandais devrait avoir la chance d’avoir du temps de jeu en Europe cette saison. Cela maintient le joueur heureux et son développement progresse. Le niveau inférieur d’adversaire, d’intensité et de pression signifie que Klopp peut faire pivoter son pack, donnant ainsi du repos à ses joueurs de premier choix, ainsi que des opportunités et des minutes précieuses pour que ses options de deuxième choix restent en forme et fraîches lorsqu’elles sont nécessaires. la Ligue.

Un XI de « deuxième choix » pour Liverpool pourrait même voir Kelleher dans le but, Joe Gomez, Joel Matip, Jarell Quansah et Kostas Tsimikas en défense avec Endo Wataru, Harvey Elliot et Ryan Gravenberch au milieu de terrain derrière, Ben Doak, Cody Gakpo et Diogo. Jota en attaque.

Et c’est sans le trio actuellement blessé composé de Conor Bradley, Stefan Bajcetic et Thiago Alcantara.

3. De nouvelles étoiles peuvent émerger

Ben Doak de Liverpool célèbre le score de Liverpool en Premier League 2 (Crédit image : Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images)

Le nom que les fans sont le plus impatients de voir en Europe est l’ailier de 17 ans Ben Doak.

L’Écossais a été très impressionnant lorsqu’on lui a donné des occasions depuis le banc en équipe première, comme il l’a été en UEFA Youth League la saison dernière, marquant quatre buts et délivrant quatre passes décisives en huit apparitions.

Sans la Ligue Europa, où Doak aurait-il sa réelle chance dans d’autres coupes nationales ? C’est une véritable opportunité pour lui et plusieurs autres.

4. Construire le sentiment de victoire européenne

Les joueurs de Liverpool célèbrent pour leurs fans après avoir battu Dortmund (Crédit image : Getty Images)

Incroyablement, de l’équipe gagnante de la Ligue des champions de Liverpool en 2019, il n’en reste que huit sur les 23 joueurs contre Tottenham. La Ligue Europa permet donc à la nouvelle équipe « rechargée » de Liverpool de réussir en Europe.

Klopp a déclaré à son équipe new-look que c’était la première année, pas la huitième, pour eux, et quelle meilleure façon d’inaugurer une nouvelle ère qu’avec un titre européen sous la ceinture, créant cette habitude gagnante.

Jamie Carragher a précédemment expliqué comment le succès des Reds en finale de la Coupe UEFA 2001 leur a fourni l’inspiration, le savoir-faire et la plateforme nécessaires pour remporter la Ligue des champions 2005.

En effet, la première saison de Klopp à la tête d’Anfield les a vu se qualifier pour la finale de la Ligue Europa, battant Manchester United et le Borussia Dortmund lors de soirées passionnantes et mémorables qui ont donné le ton de ce qui allait finalement se passer sur la plus haute scène européenne.

5. Compléter l’ensemble

Jurgen Klopp célèbre avec le trophée de la Premier League (Crédit image : Getty Images)

Klopp a largement gagné à Liverpool, tout comme un nombre important de membres de son équipe première ; Ligue des Champions, Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Super Coupe de l’UEFA, Premier League, FA Cup, League Cup et Charity Shield.

Le seul trophée que Klopp n’a pas remporté jusqu’à présent est la Ligue Europa, après avoir subi une défaite en finale de 2016. Klopp a prononcé un discours enthousiaste après cette finale à Bâle, déclarant à son équipe après la défaite contre Séville qu' »il y aura d’autres finales » et que ce n’est « que le début ».

Il n’avait pas tort. Les Reds ont atteint trois finales de Ligue des champions en quatre ans entre 2018 et 2022.

6. Une autre voie vers la Ligue des Champions

Une vue du logo de la Ligue des champions lors du tirage au sort des huitièmes de finale 2021/22 au siège de l’UEFA à Nyon, en Suisse (Crédit image : Richard Juilliart – UEFA/UEFA via Getty Images)

Bien sûr, l’autre grand avantage de la compétition européenne de deuxième niveau est qu’elle offre une autre voie vers la Ligue des Champions la saison prochaine.

Liverpool devrait terminer dans le top quatre de la Premier League, mais au moins cette route supplémentaire contribue à soulager la pression là-bas.

7. Bénéfice pour le défi de la Premier League

Ryan Gravenberch lors d’une interview lors de sa signature pour les Reds (Crédit image : Getty Images)

Même si la Premier League est la priorité de Liverpool, du moins pendant les premiers stades de l’implication européenne, la Ligue Europa peut y apporter d’énormes avantages. Cela donne l’occasion de reposer des joueurs clés qui ont eu très peu de repos ces dernières saisons, comme Alisson, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Trent Alexander-Arnold et Mo Salah.

Pendant ce temps, avec de nombreuses nouvelles arrivées au milieu de terrain, cela donnera à des joueurs comme les nouvelles recrues Wataru Endo et Ryan Gravenberch une scène idéale pour affiner leur compréhension tactique du jeu dans le système de Liverpool – Klopp ayant admis que pour Endo, c’est quelque chose qu’il il faut apprendre à s’adapter.

En Ligue Europa, il peut effectuer ces ajustements sans l’intensité et la concentration de la Premier League. Ainsi, cela profite lorsque ces joueurs sont requis en Premier League.

Certains peuvent y voir une distraction indésirable – mais pour Liverpool, la Ligue Europa peut être une situation gagnant-gagnant cette saison. Oh, et avons-nous mentionné que la finale aura lieu à Dublin ? Ce serait du jour et de la nuit pour les supporters de Liverpool !

