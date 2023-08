Liverpool va rejeter les offres du club saoudien pour Salah – sources

Liverpool rejettera toute offre pour Mohamed Salah, ont déclaré des sources à ESPN, à la suite des tentatives des champions saoudiens d’Al Ittihad de faire de l’attaquant le dernier joueur vedette à rejoindre la Saudi Pro League (SPL).

Salah, 31 ans, est devenu une cible pour Al Ittihad, qui souhaite que l’international égyptien forme un partenariat de frappe avec l’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema au sein de l’équipe basée à Djeddah.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Fabinho, l’ancien coéquipier de Salah à Liverpool, a quitté Liverpool pour Al Ittihad dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 40 millions de livres sterling (50,5 millions de dollars) le mois dernier et des sources ont déclaré à ESPN que le club saoudien était prêt à payer des frais et des salaires énormes pour signer Salah, qui a signé un nouveau contrat. contrat de trois ans à Anfield en 2022.

Mais malgré la possibilité que Liverpool encaisse des frais importants pour Salah en autorisant le joueur à partir, des sources ont déclaré que le club anglais n’avait pas l’intention de se séparer de son attaquant vedette.

Liverpool est conscient de l’intérêt d’Al Ittihad, mais n’a encore reçu aucune offre – formelle ou informelle – de la part du club.

Cependant, des sources ont indiqué que toute offre pour Salah serait rejetée.

Bien que la fenêtre de transfert estivale de la Premier League se termine le 1er septembre, la fenêtre de transfert saoudienne reste ouverte jusqu’au 20 septembre, permettant aux équipes de la SPL de recruter des joueurs de clubs européens pendant trois semaines supplémentaires après la fermeture de leur fenêtre commerciale.

Plus tôt ce mois-ci, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a appelé les instances dirigeantes du football, la FIFA et l’UEFA, à « trouver des solutions » pour fermer plus tôt le mercato saoudien.