Liverpool va intensifier la poursuite de la star du milieu de terrain de 70 millions de livres sterling dans une énorme déclaration de Jurgen Klopp: rapport

Liverpool se déplace pour un remplacement de 70 millions de livres sterling pour Jordan Henderson, après que le capitaine des Reds ait accepté les conditions pour déménager en Arabie saoudite.

Henderson devrait mettre fin à son séjour de 12 ans dans le Merseyside cet été pour rejoindre Al-Ettifaq de Steven Gerrard, selon le gourou des transferts, Fabrice Romano. On prétend que le joueur de 33 ans est sur le point de conclure un contrat de trois ans.

En plus du départ de Henderson de Liverpool, il est possible que Fabinho parte également, avec un transfert de 40 millions de livres sterling qui serait proche pour le Brésilien. Si les deux passent, le manager Jurgen Klopp aura perdu cinq milieux de terrain seniors cet été, avec Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita qui partiront également à la fin de la saison dernière.

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, semble se diriger vers la porte de sortie (Crédit image : AFP via Getty Images)

Maintenant, le courrier rapportent que Liverpool poursuit désormais Cheick Doucoure, évalué à 70 millions de livres sterling.

Le milieu de terrain malien n’a rejoint Crystal Palace que l’été dernier pour un montant estimé à environ 18 millions de livres sterling. Le manager qui l’a acheté, Patrick Vieira, a depuis quitté le club pour être remplacé par Roy Hodgson.

À seulement 23 ans, Doucoure a déjà énormément impressionné en tant que milieu de terrain défensif à Lens en Ligue 1 et pourrait bien être utilisé comme seul n ° 6 par Klopp, en raison de l’arrivée de Dominik Szoboszlai et d’Alexis Mac Allister aux postes de n ° 8. De même, cependant, Doucoure pourrait figurer en tant que n ° 8. Il est probable que quelle que soit la position dans laquelle il joue, Trent Alexander-Arnold le rejoindra en tant qu’arrière latéral inversé.

Palace a signé Jefferson Lerma de Bournemouth sur un transfert gratuit déjà sur le marché des transferts. Bien que le Colombien ait été signé pour s’intégrer aux côtés de Doucoure, il peut remplir un certain nombre des mêmes tâches et les frais de transfert de 70 millions de livres sterling permettraient aux Eagles de se réapprovisionner de manière adéquate dans un certain nombre de postes.

Cheick Doucoure de Crystal Palace est visé par Liverpool (Crédit image : Clive Brunskill/Getty Images)

Hodgson devra peut-être également faire face à la perte de Wilf Zaha lors d’un transfert gratuit cet été et devra remplacer l’un de ses interprètes les plus influents – suggérant qu’une indemnité de transfert gigantesque pourrait profiter à Selhurst Park.

Marché des transferts valorise Doucoure à 35 M€.

Plus d’histoires de Liverpool

Informations sur les transferts de Liverpool s’accélère avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été liéalors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagera pas dans le Merseyside.

Entre-temps, Diogo Jota a déclaré à la FFT que Liverpool pouvait remporter le titre en 2024.