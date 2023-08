Liverpool va faire un geste de choc pour un milieu de terrain de 45 millions de livres sterling qui joue pour son rival en Premier League: rapport

Liverpool envisage toujours de signer une gamme d’options de milieu de terrain différentes alors que la fenêtre de transfert entre dans sa phase finale, et une cible potentielle vient d’un rival de Premier League.

Malgré la signature d’Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai et Wataru Endo cet été, Liverpool cherche toujours désespérément à renforcer son milieu de terrain après avoir perdu cinq joueurs à ce poste au cours des derniers mois.

Les deux premiers matchs de la campagne, contre Chelsea et Bournemouth, ont également mis en évidence leurs faiblesses défensives, ce qui signifie que Jurgen Klopp a soigneusement examiné toutes les options disponibles.

Liverpool veut recruter une quatrième recrue au milieu de terrain, après avoir recruté Wataru Endo (Crédit image : Getty Images)

Selon Le soleilLiverpool veut faire un pas pour le milieu de terrain de Manchester City Kalvin Phillips, un an seulement après que l’équipe de Pep Guardiola ait payé 45 millions de livres sterling pour l’amener au stade Etihad.

Phillips a eu du mal pendant quelques minutes à Manchester City depuis son départ de Leeds United, l’international anglais n’ayant effectué que deux départs lors de la dernière campagne de Premier League.

Même si Phillips lui-même préférerait rester à Manchester, il a reconnu qu’il souhaitait jouer en équipe première le plus tôt possible.

VIDÉO : Pourquoi Dominik Szoboszlai est la meilleure recrue de Liverpool depuis des années

« Nous venons de remporter le Treble, donc je n’ai aucune raison de partir, sauf si je ne joue pas [then] Je devrai évidemment y réfléchir », a-t-il déclaré plus tôt cet été. « Je ne peux pas lui donner 12 mois et dire ‘je ne joue pas donc je vais partir’. »

Alors que Guardiola ne veut pas abandonner Rodri de son rôle de milieu de terrain défensif, City explore des options pour Phillips cette fenêtre de transfert. Rapports ont suggéré qu’ils cherchaient à le prêter pour une saison afin de l’aider à remettre sa carrière sur les rails, mais une offre substantielle de Liverpool pourrait forcer une vente.

D’une valeur d’environ 27,5 millions de livres sterling selon Marché de transfertCity voudra certainement récupérer une grande partie de son investissement initial s’il vend à Liverpool.

Il s’intégrerait également directement aux côtés de Jurgen Klopp, permettant à Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai de jouer plus loin pendant qu’il protège la ligne arrière.

Liverpool cible Kalvin Phillips (Crédit image : Getty Images)

