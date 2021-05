Liverpool va créer un conseil de supporters après la réaction de Super League

Liverpool devrait créer un nouveau conseil de supporters avant le début de la saison 2021-22 dans le but de donner aux supporters une voix dans les processus de prise de décision, a déclaré jeudi le club de Premier League.

Cette décision intervient alors que Liverpool cherche à faire amende honorable avec les fans après que le club se soit inscrit à la Super League européenne séparatiste sans consulter les supporters, ce qui a conduit à de vives critiques et à l’effondrement de la ligue alors que les six clubs anglais se retiraient.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Liverpool a déclaré que le développement était le résultat de réunions avec la confiance des supporters du club et permettra une consultation sur les questions qui affectent les fans, le président du conseil des supporters étant invité à assister aux réunions du conseil d’administration du club.

« Ce processus de consultation sera inscrit dans les statuts du club », a déclaré Liverpool dans un déclaration.

« Un protocole d’accord juridiquement contraignant entre le club et le Official Liverpool Supporters Trust sera conclu, garantissant ainsi la contribution des supporters sur les problèmes des supporters via un dialogue structuré. »

Liverpool rejoint Tottenham Hotspur pour avoir une représentation des fans au sein de son conseil d’administration après que le club du nord de Londres a annoncé des plans similaires plus tôt ce mois-ci.

Les propriétaires de Manchester United, la famille Glazer, ont également annoncé récemment qu’ils organiseraient un forum des fans le 4 juin pour entendre le point de vue des supporters sur la direction que prend le club.

Le club de Merseyside a déclaré que les forums de fans existants resteraient en place mais se concentreraient sur des domaines tels que la billetterie, l’expérience du jour de match et l’égalité, la diversité et l’inclusion (ED&I).

« Bien que ces changements soient importants, il est important de souligner que les forums de fans actuels ont également fonctionné incroyablement bien depuis leur introduction il y a quatre ans », a déclaré le directeur général de Liverpool, Billy Hogan.

« Il est crucial qu’ils continuent en plus du conseil des supporters afin de nous donner une gamme d’options d’engagement. »