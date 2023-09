Liverpool va conclure un nouvel accord sismique pour une star de classe mondiale malgré l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone: ​​rapport

Liverpool espère lier l’avenir d’une superstar – le Real Madrid et Barcelone surveillant la situation.

Les Reds ont connu un bon début de saison et se retrouvent confortablement dans le top quatre avant leur premier match de Ligue Europa de la campagne. Ce qui a rendu cette forme encore plus impressionnante, c’est que l’équipe de Liverpool est toujours en mouvement après un été tumultueux d’entrées et de sorties.

Mais alors que l’équipe de Jurgen Klopp est toujours en train de s’installer, l’Allemand est essentiel pour immobiliser certains des membres les plus importants de l’équipe – et une star est sur le point de conclure un nouvel accord au milieu de l’intérêt des poids lourds du continent.

Liverpool réalise un bon début de saison, malgré un été stressant (Crédit image : Getty Images)

90 minutes rapporte que l’arrière droit Trent Alexander-Arnold est sur le point de conclure un nouveau contrat pour conjurer l’intérêt du Real Madrid et de Barcelone.

Le contrat actuel du joueur de 24 ans expire en 2025, faisant de l’été prochain l’été crucial pour que les Merseysiders envisagent de vendre. Le Real et le Barça aiment Alexander-Arnold et Reece James, car ils cherchent à améliorer leurs options d’arrière droit avec deux des joueurs les plus prometteurs d’Angleterre à ce poste.

Alexander-Arnold gagnera environ 250 000 £ par semaine lorsqu’il signera le nouveau contrat, selon le rapport. Depuis ses débuts en Premier League il y a sept ans, il a joué 277 fois toutes compétitions confondues pour Liverpool.

Trent Alexander-Arnold est prêt à engager son avenir dans son club d’enfance (Crédit image : Getty Images)

Apparemment, Kostas Tsimikas est également sur le point de signer un nouvel accord.

Alexander-Arnold vaudrait 65 millions d’euros d’ici Marché de transfert.

Jürgen Klopp a a parlé de la décision du club de lancer une méga-offre d’argent pour Moises Caicedo – mais le manager des Reds pourrait quitter Anfield plus tôt que prévu.

Klopp a insisté sur le fait que Salah resterait au club malgré l’intérêt de l’Arabie Saoudite. Cependant, une autre offre pourrait être imminente.