Liverpool va ajouter un code de triche sur coup de pied arrêté – qui peut leur faire marquer 10 autres buts la saison prochaine: rapport

Liverpool est sur le point d’ajouter un maître des coups de pied arrêtés à son équipe cet été alors que Jurgen Klopp cherche à tirer chaque once de son équipe pour obtenir une amélioration.

Les Reds ont terminé cinquième de la saison de Premier League qui vient de s’achever, terriblement proches du top quatre – mais maintenant une refonte de l’équipe a commencé, Klopp cherchant à améliorer son équipe. Pour revenir à la compétition avec Manchester City, les Merseysiders cherchent à être intelligents plutôt que de se ruiner.

Un exemple en est la nouvelle recrue Alexis Mac Allister, journaliste italien Fabrice Romano a confirmé arrivé pour seulement 35 millions de livres sterling – qui est environ la moitié du prix auquel certains s’attendaient.

Alexis Mac Allister a signé pour Liverpool pour seulement 35 millions de livres sterling (Crédit image : Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images)

Maintenant, Le courrier affirme que James Ward-Prowse, spécialiste du ballon mort et star reléguée de Southampton, est le prochain sur la liste restreinte.

Le mouvement est très logique pour un certain nombre de raisons. Le capitaine des Saints voudra un retour immédiat dans l’élite pour renforcer ses chances en Angleterre et a le moteur et le rythme de travail nécessaires pour un milieu de terrain Klopp. A peine relégué, il risque de ne pas coûter cher non plus.

Mais les statistiques de coups de pied arrêtés de Ward-Prowse sont un autre exemple de Liverpool cherchant à trouver un avantage sur ses adversaires. Le milieu de terrain a marqué ou aidé 13 buts en Premier League la saison dernière avec une équipe qui a terminé en bas de la ligue – dont beaucoup provenaient de coups francs, de corners et de pénalités.

Si Liverpool devait exploiter cette capacité, ils pourraient bien trouver un avantage sur City et Arsenal, qui n’ont pas de parallèle évident de leur côté capable de créer un tel danger à partir de balles mortes.

James Ward-Prowse de Southampton a été responsable de nombreux buts sur coup franc et penalty la saison dernière (Crédit image : Alex Livesey/Getty Images)

Le joueur de 28 ans approche de son apogée, bien que son contrat actuel n’expire qu’en 2026.

Ward-Prowse est valorisé à 38 M€ par Marché de transfert.

