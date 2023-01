Liverpool v Wolves: troisième tour de la FA Cup – en direct

Entrer en contact et dis-moi ce que tu fais de ton samedi ! Vous pouvez me joindre sur Twitter, @rendellx ou par e-mail.

L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a eu son mot à dire sur la blessure de Virgil van Dijk lors de sa conférence de presse pour le match des Wolves. Il a déclaré : « C’était une surprise pour nous et un coup dur. Le diagnostic était assez sévère. On parle de semaines, plus d’un mois. C’est une question de muscle – rien de différent à dire – c’était un sprint de trop à ce moment-là. Pour Virgil, c’est dur pour lui mais il a joué un nombre incroyable de matchs ces dernières années et nous ne pouvons pas l’utiliser sur le terrain, seulement en dehors du terrain, et nous le ferons. Il n’avait jamais eu de problème avec les muscles auparavant et c’est arrivé juste maintenant. C’est comme ça. Nous n’avons rien fait de différent.

il y a 23 mois 14h00 HNE Préambule

Bonjour et bienvenue dans notre couverture de Liverpool Égalité de la FA Cup contre les Wolves. Le match clôture l’action de la journée qui a connu beaucoup de rebondissements. Burnley a vaincu Bournemouth, Blackpool a détruit Nottingham Forest et Chesterfield a failli éliminer West Brom. Le match à Anfield pourrait-il subir plus de chocs?

Liverpool n’a pas la meilleure saison et n’a pas l’air en forme ces dernières années, mais ce serait quand même un peu contrarié s’il était éliminé par les Wolves ce soir. L’équipe de Jurgen Klopp devra vaincre ses adversaires sans Virgil van Dijk après qu’il a été confirmé que la star sera absente pendant plus d’un mois avec un problème aux ischio-jambiers – plus à ce sujet plus tard.

Les nouvelles de l’équipe seront publiées sous peu, nous verrons donc qui Klopp sélectionnera comme défenseur central à sa place. Restez à l’écoute pour toutes les mises à jour avant le coup d’envoi à 20h.