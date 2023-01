Liverpool v Leicester City : Premier League – en direct

Les évènements clés il y a 36 mois Les équipes

il y a 6 mois 14h35 HNE La raison de l’absence de Fabinho de l’équipe : sa femme est en travail. “Nous espérons avoir de bonnes nouvelles de lui dans quelques heures”, rapporte Klopp. Meilleurs voeux à Rebeca Tavares et Fabinho.



il y a 8 mois 14h32 HNE Rodgers sur Pelé. « Vous avez vu l’effusion, les hommages. Quand il était là pour la dernière fois [at Anfield] c’était en 2015 et j’étais encore manager ici. Il me rappelle toujours mon père, qui aimait Pelé, c’était son idole, alors quand j’ai vu [the news] ma première pensée a été pour mon père, qui est évidemment décédé aussi. Mais l’effusion d’émotions, les hommages de chacun, ça vous dit vraiment ce qu’il était en tant que joueur, mais aussi en tant que personne, et sa légende vivra pour toujours, c’est sûr.



il y a 11 min 14h29 HNE Klopp s’en va. Dans l’autre sens, Brendan Rodgers. La paire sourit et s’étreint chaleureusement, puis Rodgers rejoint Sky pour son tour lors d’un bagout d’avant-match. “Lorsque vous venez dans les plus grandes équipes, vous avez besoin d’un maximum de concentration et d’engagement. Nous avions fait une belle course, mais ce n’était pas comme nous au début du match de Newcastle, où nous étions menés à deux au bout de dix minutes. C’était difficile, nous devons donc nous concentrer et nous concentrer dès le départ. Nous avons opté pour un milieu de terrain à trois qui a des jambes. Avec la plus grande intention, vous devez défendre pendant de longues périodes ici, et Wilf [Ndidi] est évidemment un bon joueur défensif. Espérons que James Maddison sera de retour avec le groupe d’ici une semaine à dix jours.



il y a 16 mois 14h24 HNE … et pour compléter un triptyque Klopp, le voici sur Cody Gakpo. “Nous nous intéressons à Cody depuis longtemps. Vous connaissez notre situation, et nous ne pouvons pas simplement choisir des joueurs et les mettre au top et au top et au top tout le temps. Nous devons collecter un peu d’argent avant de pouvoir en dépenser un peu, puis nous pourrons en collecter à nouveau. Donc Cody est un joueur très intéressant. Il était très respecté et aimé au PSV et nous pensons que c’est le bon moment pour le mettre. Il peut jouer dans les quatre [forward] postes, et c’est assez rare. Il a de la taille, du physique, peut tirer de l’extérieur de la surface, a un bon nez pour finir, est rapide, bon dribbleur. Il y a tellement de choses à exciter. Habituellement, les joueurs se développent assez bien avec nous, et il est déjà très bon. La musique de fond festive fournie par l’Anfield PA pendant l’interview.



il y a 22 mois 14h18 HNE Klopp – qui parle à Sky Sports – passe au match de ce soir. « Les statistiques ne sont pas trop importantes. Nous avons perdu le dernier contre eux, et je le sens si j’y pense. Vous voyez que Leicester a eu un début de saison difficile comme nous, mais ils ont trouvé un moyen d’y arriver. Leur line-up a beaucoup de vitesse, quand ils jouent contre nous, ils frappent le ballon longtemps, donc on ne sait pas exactement, il faut être prêt à tout. C’est Anfield, et il y a longtemps que nous avons joué ici. Nous ne pouvions pas attendre et maintenant nous devons créer une atmosphère.



il y a 25 mois 14h15 HNE Jurgen Klopp sur Pelé. “Mon père a toujours dit que, quoi qu’il arrive dans le futur, Pelé était le meilleur. Donc c’est dans mon esprit. Je ne l’ai vu jouer qu’enfant, mais je l’ai rencontré une fois autour de la Coupe du monde 2006, et [genuine childlike excitement sparkles in his eyes] J’ai une chemise dédicacée qu’il m’a offerte pour mon anniversaire, ce qui est assez spécial ! Donc c’est vraiment difficile d’être honnête. Ouais. Permettez-moi de le dire comme ceci : je crois en Dieu et quelle que soit l’équipe pour laquelle il joue maintenant, ils ont un joueur décent. Donc tout ira bien. Mais bien sûr, ce sera une perte massive et puisse-t-il reposer en paix.



il y a 28 mois 14.12 HNE Liverpool apporte un changement à son onze de départ à la suite de la victoire 3-1 à Aston Villa le lendemain de Noël. Harvey Elliott remplace Fabinho, qui manque complètement. Ibrahima Konaté est de retour de sa pause après la finale de la Coupe du monde et est sur le banc. Leicester apporte deux changements à l’équipe battue 3-0 à domicile par Newcastle. Ayoze Perez ne fait que sa deuxième titularisation de la saison, tandis que Wilfred Ndidi entre également. Youri Tielemans tombe sur le banc, tandis que Dennis Praet est blessé. James Maddison est également blessé; Jamie Vardy débute sur le banc.



il y a 36 mois 14.04 HNE Les équipes Liverpool : Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Henderson, Elliott, Oxlade-Chamberlain, Salah, Nunez.

Remplaçants : Adrian, Gomez, Konate, Keita, Tsimikas, Carvalho, Clark, Bajcetic, Doak. La ville de Leicester: Ward, Castagne, Amartey, Faes, Thomas, Ndidi, Soumare, Dewsbury-Hall, Perez, Barnes, Daka.

Remplaçants : Iversen, Soyuncu, Vestergaard, Brunt, Mendy, Tielemans, Albrighton, Iheanacho, Vardy.



il y a 38 mois 14.02 HNE Les équipes sous une jolie photo, sous forme de médias sociaux.