Liverpool v Chelsea : Premier League – en direct

il y a 32 s 09.01 HNE 70 minutes : Ziyech centre en profondeur depuis la droite. Mudryk ne peut pas rencontrer une jambe tendue au bâton le plus éloigné. Coup de pied de but. Quelle brillante nuisance Mudryk a été depuis son arrivée. Il respire la classe.



il y a 2 m 09h00 HNE 69 min : Nunez s’active sur la gauche et feuillette le champ intérieur pour Gakpo, qui tourne et fouette en un seul mouvement, vers le bas à gauche. Il n’y a pas beaucoup de rythme sur le coup, cependant, et c’est une réclamation facile pour Kepa.



il y a 3 m 08h58 HNE 67 min : Vous pensez que ça va être 25 longues minutes pour Milner maintenant. “Cette fois, je suis d’accord avec Mary Waltz”, commence le diplomate de naissance Jeremy Boyce, “à propos de l’heureuse joie-joie de voir votre équipe glisser hors de l’élite, pour, dans mon cas, 18 ans d’oubli (oui, je suis un fan de Leeds), la Ligue 1, les luttes, les changements de conseil d’administration, les changements de propriété, les troubles, le mécontentement, mais nous y sommes finalement revenus. Considérez-le comme une toute nouvelle aventure. Sur une note plus encourageante, j’entends que Bielsa est toujours disponible si le pire/le meilleur se produit demain.



il y a 4 mois 08h57 HNE 66 min : Mudryk frappe le ballon devant Milner, se reculant dans une course à pied. Il va donc évidemment le gagner, et Milner décide d’en prendre un pour l’équipe. Faute. Réservation. Fini le danger. Pour l’instant.



il y a 6 mois 08h55 HNE 64 min : Ziyech dribble dans la surface de Liverpool par la droite. Il n’arrive pas à tirer. Gallagher arrive par la gauche et laisse le ballon à Mudryk, qui prend une touche dans un sens pour battre Milner, puis dans l’autre pour dépasser Gomez. Il claque son tir dans le filet latéral. Cela aurait été une introduction !



il y a 8 mois 08h54 HNE 63 min : Je laisse celui-ci à Jeff Sachs : « Le voici ! Nunez ! » Il remplace Keita.



il y a 10 mois 08h52 HNE 61 min : Gakpo se dirige vers la surface de Chelsea. Silva bascule en arrière, le ballon frappant la main qu’il tend pour amortir sa chute. Liverpool veut un penalty, mais allez. Juste un coin, et rien n’en sort.



il y a 11 min 08h51 HNE 60 minutes : Ziyech reproduit presque cet objectif… … seulement il allait dans l’autre sens, de droite à gauche, et a lancé son tir par-dessus la barre. Quel dribble quand même !



il y a 13 mois 08h48 HNE 58 mn : Gallagher s’accroche à un faible dégagement de Gomez et se fraye presque un chemin au milieu. Gomez fait bien de réparer son erreur, inaugurant Gallagher à droite et bloquant son éventuel tir en corner, d’où rien ne vient.



il y a 15 mois 08h47 HNE 57 mn : Silva prend un âge sur une balle morte. Les nuances du grand braquage de Mourinho en 2014. L’arbitre Michael Oliver tape théâtralement sur sa montre.



il y a 16 mois 08h45 HNE 55 mn : Hall fait place au nouveau prix Mudryk de Chelsea. Mykhailo Mudryk fait ses débuts à Chelsea. Photographie : Martin Rickett/PA

il y a 17 mois 08h44 HNE 54 min : Milner sonde la droite et remporte un corner. Il le prend lui-même. Chalobah se dirige clairement et Ziyech le dépasse encore plus en amont. Il n’y a personne en bleu. Chelsea peine à sortir de son dernier tiers.



il y a 18 mois 08h43 HNE 52 mn : Robertson s’affaire – et s’affaire difficile – dans le canal intérieur gauche. Il entre dans la surface et lance Gakpo, qui tire sous un angle serré. Bloqué par Silva. Liverpool a vraiment mis les bouchées doubles.



il y a 20 mois 08h41 HNE 50 mn : Gallagher commet à nouveau une faute, renversant Elliott sur le flanc gauche. Un mot sévère de la réf. Robertson frappe le coup franc longtemps. Bajcetic, au second poteau, revient en face du but. Gakpo tend le cou pour se diriger. S’il avait laissé le ballon, Salah était dans une bien meilleure position. Un joueur qui essaie un peu trop d’ouvrir son compte Liverpool. Cody Gakpo monte le plus haut, mais se dirige vers lui. Photographie : Phil Noble/Reuters

il y a 22 mois 08h40 HNE 49 mn : Gallagher pousse Thiago au sol et a un peu de chance d’échapper à une réservation lorsqu’il jette le ballon de frustration. Dès le coup franc, Keita vise le coin inférieur droit. Silva bloque. Chelsea dégagé.



il y a 23 mois 08h38 HNE 48 mn : Liverpool a clairement reçu le pourquoi. Ils ont accéléré le rythme. Salah sonde à droite, puis Robertson tire une faute de Ziyech sur la gauche. Les hôtes chargent la surface, mais le coup franc est calmement traité par Chalobah.



il y a 25 mois 08h37 HNE 46 mn : Il y a presque un début sensationnel en seconde période alors que Konate s’active sur la droite. Il blooters une croix qui se transforme en quelque sorte en un tir de la ligne médiane! Avec Kepa bien hors de position, le ballon tombe presque dans le coin supérieur gauche. Mais il navigue loin du poteau de gauche à la fin. Très étrange.



il y a 26 mois 08h36 HNE Liverpool lance la deuxième mi-temps. Pas encore de changements. Nunez et Mudryk restent sur le banc.



il y a 29 min 08h33 HNE Postbag o’pain à la mi-temps. “Ce sont certainement les neuvième et dixième meilleures équipes de la ligue” – Sean Orlowicz “Vous savez que vous avez du mal quand un mouvement à moitié décent se terminant par un tir avec tige dans la fin d’Anfield Road vous fait canaliser la ligne” mieux, mieux “d’Andy Townsend dans votre monologue intérieur” – Nick Smith “Merci Scott. D’abord une moitié de football abrutissante. Ensuite, un article précis et bien écrit sur l’état lamentable de mon équipe d’Everton, justifiant ma crainte de devoir regarder mes garçons jouer dans le championnat l’année prochaine. Heureux, heureux, joie, joie » – Mary Waltz



il y a 39 min 08h22 HNE Lecture à la mi-temps. Jusqu’à présent, la saison n’a pas été une bannière dans le Merseyside. Everton est englouti dans une guerre civile qui pourrait avoir une fin catastrophique | Andy Hunter Lire la suite



il y a 41 min 08h20 HNE MI-TEMPS : Liverpool 0-0 Chelsea Chelsea a été la meilleure équipe. Mais cela ne veut pas dire grand-chose. Klopp a l’air furieux contre son équipe, qui a terminé la mi-temps comme elle l’avait commencée, avec un jeu défensif très incertain. Une discussion divertissante à la mi-temps approche, je serai lié. Jurgen Klopp montre sa frustration depuis la ligne de touche. Photographie : Peter Powell/EPA

il y a 43 mois 08h18 HNE 45 min +3 : Une longue balle au milieu libère presque Ziyech. Robertson entre en premier, mais bloque son backpass, forçant Alisson à trancher un dégagement dans le Kop. Ziyech prend le coin des cadeaux, mais Alisson rattrape sa part dans la pagaille précédente en cueillant avec confiance du ciel.



il y a 45 mois 08h17 HNE 45 min +1 : Gakpo rencontre le coup de pied de but d’Alisson, se dirigeant vers Keita, qui balance une passe large à droite pour Salah. Il coupe à l’intérieur et cherche à envoyer l’un de ses curleurs de marque en haut à gauche, mais se trompe complètement, et la balle navigue sans danger dans l’extrémité d’Anfield Road.



il y a 46 mois 08h15 HNE 45 mn : Il y aura quatre minutes supplémentaires.



il y a 47 min 08h15 HNE 44 mn : Elliott croise de la gauche. Silva sourcils derrière pour un corner avec Gakpo qui se cache. Le corner qui en résulte est une farce, car Jorginho tombe malgré aucun contact, mais remporte quand même une faute. Keita est fou de rage, mais la décision est prise.



il y a 48 mois 08h13 HNE 42 mn : … donc après avoir dit cela, ils ont immédiatement mis en place leur meilleur mouvement du match jusqu’à présent. Robertson conduit au milieu, avec un peu d’aide de Bajcetic et Keita, et envoie le ballon à droite pour Salah, qui cherche à le renvoyer à l’arrière gauche. Badiashile renvoie le ballon vers Kepa et Robertson se prépare à tirer. Andy Robertson façonne pour tirer. Photographie : Martin Rickett/PA

il y a 50 m 08.11 HNE 40 mn : Gomez coince une passe dans le canal intérieur gauche. Robertson se prépare à allumer les jets, mais est signalé hors-jeu. Liverpool est tellement dysfonctionnel en attaque en ce moment.



il y a 52 mois 08h10 HNE 38 mn : Kepa mis au travail! Salah donne un coup de pied aérien dans la surface de réparation de Chelsea, mais le ballon revient à Thiago, qui décoche un tir vers le but depuis le bord de la surface. Le ballon est dévié, arrachant le peu d’aiguillon du tir, et le gardien étouffe.



il y a 53 mois 08.08 HNE 37 mn : Gakpo s’empare adroitement d’un ballon tombant et menace de s’arracher sur la droite. Cucurella se glisse pour concéder un corner, que Liverpool gaspille dûment. Kepa toujours un spectateur total.