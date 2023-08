Liverpool v Bournemouth, Wolves v Brighton et plus: le chronomètre du football du samedi – en direct

24 ans 316 jours – Trent Alexander-Arnold devrait faire sa 200e apparition en Premier League, devenant le deuxième plus jeune joueur de Liverpool à atteindre ce cap dans la compétition (après Michael Owen en 2004 – 24 ans 034 jours). Icône. pic.twitter.com/sx7fzEchub

Un but tardif de Che Adams a scellé un Victoire 2-1 à Southampton à d’autres côtes sud de Plymouth, tandis que Rangers combattu par derrière pour battre Greenock Morton par le même score. Pendant ce temps, Wigan a allumé les rivaux de Lancastrian et de League One, Bolton 4-0 .

La raison officielle car l’absence d’Aleksandar Mitrovic de l’équipe de Fulham aujourd’hui est une blessure à la cheville. Mais Al-Hilal se rapproche de leur homme. Dans de meilleures nouvelles de Cottage, Joao Palhinha et Adama Traoré (oui, celui-là) font partie de leurs remplaçants.

Brighton ont fait un changement qui ne sera pas populaire auprès des managers de Fantasy Premier League, avec João Pedro mis au banc malgré après avoir marqué lors de ses débuts la semaine dernière. C’est l’un des trois changements de De Zerbi, avec l’arrivée d’Adam Webster, Billy Gilmour et Julio Enciso.

Liverpool est inchangé et donc il n’y a pas d’évolution dans le premier XI pour Darwin cette semaine. Klopp reste avec Cody Gakpo dans un rôle de milieu de terrain, Diogo Jota continuant de mener la ligne. Il y a de meilleures nouvelles sur le front du milieu de terrain, avec le retour de Stefan Bajcetic sur le banc après une blessure, tandis que le nouveau garçon Wataru Endo fait également partie des remplaçants à Anfield.

Tu sais que l’équipe news klaxon j’ai mentionné plus tôt? Sonnez-le! Les feuilles d’équipe de 14 heures sont sur le point d’arriver. Nous sommes tous sous la surveillance de Darwin Núñez, entre autres.

« Je n’aurais pas pu demander mieux »: Harry Kane marque et passe une passe décisive pour ses débuts au Bayern Munich – vidéo

En savoir plus

Il reste encore au moins 40 minutes dans les deux matchs, alors n’excluez pas la possibilité d’un but extérieur, peut-être.

il y a 1h 08h35 HAE Préambule

Bonjour et bienvenue dans un autre après-midi passionnant à la Barclays. Eh bien, c’est principalement là que notre attention sera portée, avec Liverpool contre Bournemouth, Wolves contre Brighton et The West London Derby (Fulham contre Brentford) qui débuteront tous à 15 heures.

Les Wolves peuvent-ils s’appuyer sur leur performance prometteuse lors du premier match de Gary O’Neil en charge ? Le milieu de terrain de Liverpool peut-il enfin ressembler à un milieu de terrain fonctionnel? N’importe quel match peut-il égaler le drame d’un barrage pour la troisième place de la Coupe du monde ? Il y a aussi un calendrier complet des matchs du championnat, de la ligue un et deux, etc., etc. Allons-y.