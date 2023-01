Liverpool un A pour Gakpo

Janvier est généralement calme pour les transferts, mais les dépenses d’hiver de la Premier League en 2022 étaient en fait les deuxièmes les plus élevées de l’histoire et plus de la moitié de l’argent (335 millions d’euros, selon Marché des transferts) a été éclaboussé par les cinq derniers clubs : Everton, Norwich City, Newcastle United, Watford et Burnley.

Avec la pause de la Coupe du monde au Qatar et la crise économique actuelle dans le monde, on ne sait pas comment les équipes répondront aux différents défis cette année, mais il y a déjà eu des accords pour certaines signatures de haut niveau.

Voici les notes de toutes les transactions majeures en janvier 2023. Les articles les plus récents sont en tête ; chaque jour est dans l’ordre des frais les plus élevés. Si vous ne voyez pas de note pour un déménagement majeur qui a été effectué, revenez plus tard.

Tous les frais sont signalés sauf s’ils sont confirmés par un astérisque.

2 janvier

Barcelone : F

Atlético Madrid : A-

Rappel: Barcelone a payé 120 millions d’euros pour signer Griezmann de l’Atletico en 2019, puis l’a prêté pour deux ans en 2021. Ce prêt comprenait une obligation de rendre l’accord permanent pour 40 millions d’euros au cas où il jouerait plus de 45 minutes en 50% des jeux pour lesquels il était disponible… ce qu’il a fait. Des batailles juridiques s’ensuivirent et, finalement, le Barça, en difficulté financière, réduisit les frais de moitié pour éviter une saga. C’était déjà l’une des pires affaires de tous les temps pour le Barça, et voir Griezmann briller pour la France dans un nouveau rôle (milieu de terrain avancé) à la Coupe du monde 2022 ne fait qu’ajouter l’insulte à la blessure.

L’Atletico a ramené le joueur de 31 ans sur un contrat de quatre ans, ce qui est en quelque sorte un pari étant donné qu’il n’avait pas retrouvé son éclat précédent pour eux pendant son prêt. Pourtant, au moins, ils n’auront plus à surveiller ses minutes. S’ils peuvent tirer le meilleur parti de ses nouvelles capacités de milieu de terrain, ils seront heureux de compter leur bénéfice de 100 millions d’euros.

1er janvier

PSV : B

Liverpool : Un

Le PSV avait en tête des honoraires de 50 millions d’euros et le réalisateur Marcel Brands a même déclaré publiquement il y a quelques mois que si Man United avait offert autant au cours de l’été, ils auraient laissé Gakpo bouger. Mais après une excellente Coupe du monde avec les Pays-Bas, la valorisation du club est restée la même. On dirait qu’ils auraient pu demander plus, même s’ils pourraient potentiellement obtenir 8 millions d’euros supplémentaires en modules complémentaires.

Cela dit, c’est un super coup de Liverpool. Non seulement ils ont battu leurs rivaux United au poing, mais ils n’ont pas dépensé trop pour signer un joueur avec 55 buts et 50 passes décisives en 159 matchs seniors pour le PSV. Il est polyvalent et a beaucoup de place pour se développer à 23 ans. Ce sera une amélioration de la qualité, mais Gakpo a les compétences pour le gérer.

Marins de la côte centrale : B-

Newcastle : B

Kuol, 18 ans, a pris de l’importance lorsqu’il est devenu le plus jeune joueur à représenter l’Australie depuis Harry Kewell, puis a décroché une place dans l’équipe de la Coupe du monde. Telle a été son ascension, il n’a signé son premier contrat professionnel qu’en juin, donc Kuol a beaucoup à apprendre. Mais il est très bien noté et les Mariners n’allaient pas l’empêcher de faire un grand pas.

Le patron de Newcastle, Eddie Howe, a déjà déclaré que l’attaquant serait “nourri et développé au cours des deux prochaines années pour le mettre au bon niveau pour la Premier League”, alors ne vous attendez pas à ce qu’il ait un impact immédiat. En effet, après avoir impressionné lors de la Coupe du monde, le club a déjà eu plein d’offres de prêt. Tout à fait pour l’avenir.

Atlético Madrid : A

Loups : B

L’attaquant brésilien a rejoint l’Atletico pour 25 millions d’euros du Hertha Berlin en 2021, mais n’a pas réussi à trouver un football régulier en équipe première, avec sept buts en 54 apparitions. Son manque de minutes cette saison lui a fait manquer une place dans l’équipe du Brésil pour la Coupe du monde et il n’est pas surprenant de le voir passer à autre chose. Mais l’Atletico a besoin d’argent et a brillamment réussi à obtenir des frais de transfert aussi importants, même s’ils seront payés cet été.

L’accord de prêt initial sera “deviendra automatiquement un accord permanent jusqu’en 2027, si certaines clauses sont déclenchées” et des sources ont déclaré que cela coûterait 40 millions d’euros aux loups, plus 10 millions d’euros supplémentaires possibles en modules complémentaires. Cela semble être une somme extrêmement élevée pour un joueur qui n’a pas mis le feu au monde en Liga, bien qu’il n’ait encore que 23 ans et qu’il ait beaucoup de potentiel.

30 décembre

Al-Nasr : A+

Vous n’avez pas beaucoup de chances de signer un joueur de la classe de Ronaldo, alors fair-play envers l’équipe saoudienne pour avoir mis en place le genre d’argent idiot qu’il ne pouvait pas refuser. Le joueur de 37 ans gagnerait 75 millions de dollars par an en salaire, mais c’est un endroit étrange pour l’un des plus grands joueurs de tous les temps pour terminer sa carrière.

Si nous donnions des notes personnelles à la décision d’un joueur, Ronaldo obtiendrait un score bas. Alors qu’il parlait de jouer jusqu’à ses 40 ans, de concourir au plus haut niveau et de se battre pour des trophées, il semble qu’il ne s’intéresse plus qu’à l’argent (et il en a déjà beaucoup !) après que son séjour à Manchester United se soit mal terminé.