Liverpool toujours blessé par l’échec de l’offre Quadruple

Le milieu de terrain de Liverpool, Thiago, a déclaré que son équipe était toujours blessée par l’échec de la candidature quadruple de la saison dernière alors qu’elle continuait de lutter cette saison.

L’équipe de Jurgen Klopp a remporté la Carabao Cup et la FA Cup la saison dernière et n’était qu’à deux matchs de remporter un record de quatre trophées sans précédent avant de terminer deuxième de la Premier League le dernier jour et de perdre la finale de la Ligue des champions face au Real Madrid à Paris.

Cependant, Liverpool a regardé une équipe différente cette saison et est tombé à la neuvième place de la Premier League – 10 points derrière la quatrième place derrière Manchester United – après son match nul et vierge contre Chelsea samedi.

Thiago a déclaré que Liverpool avait été touché par le bilan physique et mental de son marathon la saison dernière qui les avait vus jouer 63 matchs – leur plus haut possible en un seul match.

“Nous sommes dans une excellente position pour la Ligue des champions et la FA Cup”, a déclaré Thiago. “Nous ne sommes pas dans la position que nous voulons en Premier League, mais nous y sommes.

“Nous sommes maintenant dans notre réalité où nous devons aller match par match. Essayer d’ajouter ces trois points nous aidera à être aussi haut que possible. Notre objectif est le prochain match. Il ne s’agit pas d’être dans les quatre premiers ou de être en Ligue Europa. Nous ne pensons qu’au prochain match.

“Nous devons être ensemble en équipe. Ce n’est pas seulement dans les mauvais moments. Dans les bons moments aussi.

“Avec certitude [last season’s finish affected us]. Il ne s’agit pas seulement de choses physiques. C’est aussi quelque chose de psychologique. Nous étions si près de tout gagner. Nous l’avons juste touché mais il est parti.

“La saison dernière, j’ai eu l’une des plus belles saisons de ma vie. Cette saison n’est pas l’une des meilleures, mais cela n’a pas d’importance. C’est une saison, c’est un défi. Je pense que nous avons une grande qualité et une grande les gars pour régler le problème et nous le ferons.”

Liverpool affrontera ensuite Brighton au quatrième tour de la FA Cup dimanche à la recherche de représailles après avoir perdu 3-0 au stade Amex le 14 janvier.