Liverpool toujours attractif malgré aucune assurance de l’UCL – Klopp

Liverpool est une perspective attrayante pour les joueurs sur le marché des transferts même s’ils ne sont pas assurés d’une place en Ligue des champions la saison prochaine, a déclaré le manager Jurgen Klopp.

Liverpool, cinquième, fait une charge tardive pour les quatre premiers de la Premier League et une place dans la compétition lucrative européenne, l’équipe de Klopp n’étant qu’à un point derrière Manchester United ayant joué un match de plus.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Si je suis autorisé à parler à un joueur, nous ne pouvons pas dire pour le moment si nous avons le football en Ligue des champions. Donc, si nous parlons déjà, il est déjà clair qu’il est déjà au courant de cette situation », a déclaré Klopp. lors d’une conférence de presse vendredi.

« Il est évident que nous devons faire partie de la Ligue des champions, nous battre pour les trophées … Si vous voulez en faire partie, vous êtes plus que bienvenu. Nous ne pouvons pas garantir le football de la Ligue des champions.

« Mais tout le reste est le même qu’avant : un club fantastique avec une très bonne équipe de football – et une meilleure, espérons-le, l’année prochaine. C’est vraiment aussi simple. Toujours Liverpool. Nous sommes vraiment attrayants pour beaucoup de joueurs. »

Liverpool a encore trois matches de championnat cette saison, à commencer par le voyage de lundi à Leicester City, menacé de relégation.

Liverpool affrontera Leicester City lundi alors qu’ils continuent de chasser Manchester United, quatrième. Luke Walker/Getty Images

Leicester a produit l’une des histoires sportives les plus négligées de tous les temps lorsqu’ils ont remporté la ligue en 2015-16, mais ils se battent pour leur survie cette saison, à deux points de la zone de sécurité. Cependant, Klopp s’attend à ce que le match de lundi soit une rencontre test pour Liverpool.

« J’ai déjà dit aux garçons, c’est maintenant le vrai combat », a déclaré Klopp. « Un match à domicile pour Leicester, ils ont besoin de tous les points qu’ils peuvent obtenir. Ce sera un match super difficile et super intense. »

Après avoir remporté ses six derniers matchs de championnat pour passer de trois places à la cinquième place, Klopp a déclaré que son équipe allait dans la bonne direction.

« Cette période est super importante car elle nous donne à tous un indice massif sur la façon dont il [the future] pourrait regarder « , a déclaré Klopp. « Nous savons tous que nous en sommes aux premiers stades, nous devons nous améliorer, rendre les choses plus naturelles et plus claires pour les garçons de ce que nous voulons exactement. »

Klopp a confirmé que Roberto Firmino et Naby Keita seront tous les deux absents pour le match en raison d’une blessure.