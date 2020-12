LONDRES: Roberto Firmino et Mohamed Salah de Liverpool ont chacun marqué deux fois dans une masterclass marquante alors que les visiteurs ont battu Crystal Palace 7-0 pour enregistrer leur première victoire à l’extérieur en Premier League depuis septembre et passer un provisoire de six points d’avance au sommet.

Le milieu de terrain japonais Takumi Minamino n’a pas tardé à rembourser la décision de Juergen Klopp de le faire démarrer à la place de Mohamed Salah en marquant avec un peu plus de deux minutes au compteur avant que Sadio Mane ne se torde et ne tire à la maison du bord de la surface pour en faire deux à la 35e minute. .

Firmino a ajouté un troisième juste avant la pause, retournant à la maison pour terminer une glorieuse contre-attaque qui a balayé la longueur du terrain, et Jordan Henderson a ajouté un quatrième sept minutes après la seconde mi-temps alors que Palace s’effondrait.

Firmino a marqué son deuxième avec un brillant effort écaillé à la 68e et Mohamed Salah est venu marquer avec une tête simple avant de marquer avec un beau tir de curling dans le coin supérieur à cinq minutes du temps.

La victoire place les Merseysiders sur 31 points après 14 matchs devant Tottenham Hotspur, deuxième, qui accueille dimanche Leicester City.