Le défenseur des Red Bulls de New York, Aaron Long, a attiré l’attention des géants de la Premier League anglaise, Liverpool, dans le but de prêter le défenseur, ont déclaré plusieurs sources à ESPN.

Liverpool a été en proie à des blessures à sa ligne arrière, Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip étant tous mis à l’écart. Les Reds ont tellement besoin que le milieu de terrain Jordan Henderson a été contraint de remplacer au centre de la défense de Liverpool. Long fournirait une option de profondeur à court terme pour atténuer le manque d’options de backline des Reds.

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Le manager Jurgen Klopp a clairement indiqué après la victoire 3-1 de Liverpool à Tottenham Hotspur qu’il souhaiterait ajouter un nouveau défenseur central dans la fenêtre de transfert de ce mois-ci.

« Si vous avez un demi-centre disponible à un prix raisonnable et un avec la qualité dont nous avons besoin, envoyez-moi un message », a-t-il déclaré sur BT Sport.

« Nous pensions [about making signings] et nous pensons tout le temps mais il s’agit de faire ce qu’il faut Nous devons trouver le bon joueur. C’est incroyable ce qui se passe sur la ligne défensive. «

Liverpool n’a pas officiellement confirmé son intérêt pour le défenseur lorsqu’il a été approché par ESPN pour commentaires.

Le lien avec Long s’inscrit dans un contexte d’intérêt européen croissant pour le défenseur international de l’USMNT. Le Washington Post a rapporté que Reading, du côté du championnat anglais, souhaitait prêter Long, tandis que MLSSoccer.com a déclaré qu’il y avait « l’intérêt des clubs anglais et français ».

Une source de la ligue a déclaré jeudi à ESPN que les Red Bulls n’avaient pas encore reçu d’offres formelles pour Long. Le mercato en Europe ferme lundi soir.

Aaron Long exhorte ses coéquipiers des Red Bulls de New York. Elsa / Getty Images

Long, 28 ans, est une fleur tardive. Il a été repêché par les Timbers de Portland en 2014, mais a été libéré à la mi-saison après avoir été prêté au championnat USL avec Sacramento Republic et les Orange County Blues.

Il a rapidement rejoint les Sounders de Seattle et a passé 2015 à jouer pour leur équipe de réserve. En 2016, Long a été jugé avec les Red Bulls et a été signé dans leur équipe de réserve, les New York Red Bulls II, et a passé toute la saison 2016 dans la USL.

En 2017, Long a fait une percée dans la première équipe des Red Bulls et a été un pilier depuis, faisant 120 matches de championnat, de coupe et de séries éliminatoires, marquant neuf buts. Il a été nommé Défenseur de l’année MLS en 2018, une saison au cours de laquelle les Red Bulls ont remporté le Supporters Shield, qui revient à l’équipe avec le plus grand total de points en saison régulière.

La forme de Long a ensuite attiré l’attention du manager de l’équipe nationale masculine américaine, Gregg Berhalter, Long faisant 18 apparitions pour les États-Unis tout en marquant trois buts. Long est en camp d’entraînement avec l’équipe américaine et devrait participer à un match amical contre Trinidad & Tobago ce dimanche à Orlando.