Liverpool surveillerait Raphinha, la star de Leeds, après le début impressionnant de l’ailier en Premier League.

Le Brésilien a été dans une forme fantastique pour son équipe, contribuant cinq buts et six passes jusqu’à présent cette saison.

Leeds n’a signé Raphinha que cet été dans le cadre d’un contrat de 17 millions de livres sterling avec le club de Ligue 1 française de Rennes, mais déjà ces frais commencent à ressembler à une bonne affaire.

Selon Objectif , Liverpool suit maintenant les progrès de Raphinha en vue d’un éventuel déménagement à l’avenir, bien qu’à ce stade, leur intérêt ne soit rien de plus que de simplement garder un œil sur le joueur de 24 ans.

Les liens avec Liverpool ne sont peut-être pas une surprise particulière étant donné que l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher a récemment parlé lyrique sur les talents de Raphinha, comparant même ses traits à Sadio Mane et Mohamed Salah.

« Certaines de ses touches et son jeu quand il entre à l’intérieur, nous avons également souligné son mouvement », a déclaré Carragher sur Sky Sports .

«J’ai été vraiment impressionné par lui quand je l’ai vu à Leicester le week-end dernier également, pas seulement par Raphinha, mais aussi par (Patrick) Bamford.

«Vous voyez ce tir là-bas (avant le but de Bamford contre Crystal Palace), c’est si typique d’un homme large, cette course pénétrante dont nous parlons avec Salah, Mane et (Raheem) Sterling, tous les grands joueurs larges. Ils font ça et il le fait. Il a une grande qualité sur le ballon.