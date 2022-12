Liverpool signera Cody Gakpo avant Manchester United alors que le PSV Eindhoven annonce qu’un accord “record” a été conclu pour l’attaquant néerlandais

Liverpool signera Cody Gakpo, cible de Manchester United, en janvier, a annoncé le club du Néerlandais, le PSV Eindhoven.

Gakpo, qui a marqué trois buts en cinq apparitions à la Coupe du monde pour les Pays-Bas, a failli rejoindre Man United cet été et a continué à être étroitement lié aux Red Devils depuis.

Mais maintenant Gakpo va à Anfield

Mais maintenant, il se dirige vers Anfield avec l’équipe néerlandaise annonçant qu’ils ont conclu un accord pour vendre leur joueur à Liverpool.

Le PSV a déclaré dans un communiqué: “Le PSV et le Liverpool FC sont parvenus à un accord sur le transfert proposé de Cody Gakpo.

“L’attaquant de 23 ans partira prochainement pour l’Angleterre où il sera soumis aux formalités nécessaires avant la finalisation du transfert. Les deux clubs ne font aucune annonce concernant les frais de transfert.

“La direction du PSV a achevé les négociations le lendemain de Noël et a autorisé Gakpo à se rendre en Angleterre.”

L’accord, qui, selon le PSV, est un transfert record pour eux, fera reculer Liverpool de 37 millions de livres sterling avec un potentiel supplémentaire de 13 millions de livres sterling en modules complémentaires, Fabrice Romano rapports.

Cela renforce les options d’attaque de Jurgen Klopp avec Luis Diaz exclu jusqu’en mars, tandis que Diogo Jota est également blessé.

Getty Gakpo a marqué dans tous les matches de groupe des Pays-Bas au Qatar alors qu’il aidait son pays à atteindre les quarts de finale

Diaz subira une opération au genou après avoir subi un revers dans sa rééducation suite à une blessure subie en octobre. Pendant ce temps, Jota reste absent avec un problème au mollet qui l’a écarté en octobre.

Old Trafford était considéré comme la destination probable de Gakpo, qui compte 13 buts et 17 passes décisives dans toutes les compétitions pour son club cette saison.

Les leaders de la Premier League, Arsenal, avaient également été liés à Gakpo avec Gabriel Jesus sur une longue période avec une blessure au genou, qu’il avait depuis subie plus tôt en décembre.

Le PSV espérait garder son joueur jusqu’à l’été mais est apparu résigné à le perdre dans la fenêtre à venir.

AFP La signature de Gakpo est un coup d’État pour Liverpool et Klopp

Getty Alors que le patron de Man United, Erik ten Hag, se demandera comment cela s’est produit

“Si j’ai le choix, je préfère l’été, mais ça peut aussi être maintenant, vous savez qu’il arrive un moment où vous ne pouvez pas dire” non “”, a déclaré le patron du PSV, Ruud van Nistelrooy.

“C’est merveilleux la façon dont il s’est présenté. j’ai aimé le regarder [at the World Cup]il le mérite en raison de la façon dont il s’est comporté, de la façon dont il a continué à travailler et à performer.

« J’ai pu l’aider de très près et cela me rend fier. Je lui donnerai son chemin quand il viendra.