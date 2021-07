Liverpool signe un nouveau contrat avec Trent-Alexander Arnold jusqu’en 2025

L’arrière latéral de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, a signé vendredi une prolongation de contrat pour rester avec son club d’enfance tout au long de la saison 2024-25.

Alexander-Arnold a qualifié la signature de l’accord de « évidence ».

« C’est le seul club que j’ai jamais vraiment connu, donc être ici pendant autant de temps et prolonger le temps d’être ici est incroyable pour moi et ma famille », a déclaré l’international anglais de 22 ans. médias du club au camp d’entraînement pré-saison de l’équipe en Autriche.

Liverpool n’a pas divulgué les détails du contrat, mais l’arrière droit a tweeté : « Signé et scellé. Rouge né et élevé en 2025. »

Alexander-Arnold est passé par l’académie de Liverpool et a fait ses débuts seniors en octobre 2016. Il a disputé 179 apparitions au total et a été un élément clé de l’équipe du manager Jurgen Klopp, aidant Liverpool à mettre fin à sa sécheresse de titre de Premier League de 30 ans en 2019-2020.

Il a également été un rouage essentiel dans la course de Liverpool au titre de la Ligue des champions en 2019, prenant un virage rapide pour aider le but décisif de Divock Origi contre Barcelone lors du match retour en demi-finale à Anfield.

Après avoir signé son nouveau contrat, Alexander-Arnold vise d’autres trophées.

« Ce n’est plus le top quatre ou ça va bien, l’Europe et des choses comme ça, arriver aux quarts et aux demi-finales. Nous voulons être dans une course au titre en mai, nous voulons être en finale de la Ligue des champions, nous voulons être dans le finales de la coupe nationale », a-t-il déclaré.

Liverpool a connu des difficultés la saison dernière mais a terminé troisième après une poussée tardive.

« Cette saison de n’avoir rien à célébrer à la fin de la saison a été difficile à vivre », a-t-il déclaré. « J’espère que cela nous motivera à essayer de mettre la main sur plus d’argenterie. »

Alexander-Arnold a été sélectionné dans l’équipe d’Angleterre pour le Championnat d’Europe, mais s’est retiré en raison d’une blessure à la cuisse.

Liverpool entame la nouvelle saison à Norwich, nouvellement promu, le 14 août.