Liverpool signe le milieu de terrain de Leipzig Szoboszlai pour 70 millions d’euros

Liverpool a recruté le milieu de terrain Dominik Szoboszlai du club de Bundesliga RB Leipzig, a annoncé dimanche le club de Premier League.

Le capitaine hongrois arrive à Anfield après que des sources ont déclaré à ESPN que le club avait déclenché sa clause de rachat de 70 millions d’euros (76,3 millions de dollars) dans son contrat.

Szoboszlai, 22 ans, devient la deuxième recrue du club sous la direction du nouveau directeur sportif Jorg Schmadtke après Alexis Mac Allister alors que Liverpool cherche à réorganiser son milieu de terrain après une saison décevante.

« Les trois ou quatre derniers jours ont été très longs, ce n’était pas si facile. Mais à la fin, je suis là, je suis heureux et j’ai hâte de commencer », a déclaré Szoboszlai dans un communiqué.

« Un club vraiment historique, de très bons joueurs, un bon entraîneur, tout va bien. Pour moi, c’était parfait de passer à l’étape suivante dans un club comme celui-ci. Les supporters, le stade, tout est vraiment bien. »

Le Hongrois a marqué 20 buts et fourni 22 passes décisives en 91 matchs depuis son arrivée à Leipzig lors du mercato d’hiver 2021.

Szoboszlai a aidé Leipzig à remporter des Coupes d’Allemagne consécutives et il a marqué son deuxième but en battant l’Eintracht Francfort 2-0 lors de la finale de la saison dernière début juin.

Spécialiste des coups de pied arrêtés avec un œil pour le but et la capacité de jouer au milieu de terrain, Szoboszlai portera le maillot n ° 8 autrefois porté par le grand Steven Gerrard de Liverpool et récemment libéré par Naby Keita.

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré qu’il avait vu Szoboszlai de première main lorsque le milieu de terrain était adolescent au Red Bull Salzburg, ajoutant qu’il avait fait de grands progrès depuis la Bundesliga tout en étant capitaine de la Hongrie à un jeune âge.

« Ce sont de bons points positifs, et c’est avant même que nous pensions à ses qualités de footballeur », a déclaré Klopp.

« Je n’en dirai pas trop à ce stade, sauf qu’ils sont définitivement du genre qui, espérons-le, apportera beaucoup de plaisir et nous aidera également à obtenir des résultats.

« Il n’y a pas de pression, cependant. Dominik est encore un très jeune joueur. Il a tellement de développement devant lui et cela signifie qu’il est logique pour nous tous d’être patients et de lui donner le temps et l’espace pour permettre à son talent de venir au sein de notre équipe. »

Szoboszlai est le deuxième joueur clé à quitter Leipzig pour la Premier League à la fin de la saison après que Chelsea a recruté l’attaquant français Christopher Nkunku pour un contrat de six ans.