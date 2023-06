Liverpool signe le milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister de Brighton

Le milieu de terrain argentin Alexis Mac Allister a signé pour Liverpool pour un montant initial de 35 millions de livres (43,6 millions de dollars) jeudi pour marquer le début d’une reconstruction attendue par le club.

Mac Allister, membre de l’équipe argentine vainqueur de la Coupe du monde l’année dernière, a quitté Brighton pour ce que Liverpool a décrit comme un « accord à long terme ».

« Depuis que j’ai gagné la Coupe du monde, j’ai dit que je voulais gagner plus de trophées et je pense que ce club m’aidera à le faire », a déclaré Mac Allister, 24 ans. « C’est le but et quand vous êtes en Dans un grand club comme celui-ci, il faut gagner des trophées, alors c’est ce que je veux.

Mac Allister a aidé Brighton à obtenir sa sixième place en Premier League, la plus élevée de tous les temps, ce qui était une place en dessous de Liverpool

Brighton s’est également qualifié pour la Ligue Europa.

La réputation de Mac Allister a grimpé en flèche au cours de la dernière année après avoir joué un rôle clé dans le triomphe de l’Argentine en Coupe du monde aux côtés de Lionel Messi.

« C’est un rêve devenu réalité – c’est incroyable d’être ici et j’ai hâte de commencer », a déclaré Mac Allister.

« Je voulais être dans (dès) la première journée de pré-saison, donc c’est bien que tout soit fait. J’ai hâte de rencontrer mes coéquipiers. »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, doit se renforcer au milieu de terrain après que le club a confirmé que James Milner, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain partaient cette intersaison.

L’équipe de Klopp a connu une saison décevante, ne parvenant pas à se qualifier pour la Ligue des champions pour la première fois en sept ans et ne remportant pas de trophée.

