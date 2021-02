Liverpool a renforcé sa défense avec la signature d’Ozan Kabak prêté par le club de Bundesliga Schalke.

Kabak, 20 ans, est un défenseur central très bien noté et rejoint Liverpool initialement en prêt, pour un montant estimé à 2,5 millions de livres sterling avec une option d’achat également dans le contrat, ont déclaré des sources à ESPN.

– Grades de transfert: Liverpool obtient un B + pour Kabak, C pour Davies

L’équipe de Jurgen Klopp a décidé de signer deux défenseurs centraux le jour de la date limite de transfert, Kabak rejoignant Ben Davies de Preston aux champions de la Premier League.

Les signatures de Kabak et Davies ont été annoncées au moment où Liverpool a confirmé que Joel Matip est exclu pour le reste de la campagne lundi en raison d’une blessure au ligament de la cheville.

Avec Kabak quittant Schalke, l’équipe de Bundesliga l’a remplacé par l’international allemand Shkodran Mustafi, qui a accepté d’annuler son contrat avec Arsenal lundi.

« Il n’a que 20 ans maintenant. Il joue dans son deuxième club [in Germany]; il est à Schalke et malheureusement ils sont en mauvaise posture pour le moment. Pour lui, je pense que c’est un très bon moment pour passer à l’action car, comme chaque joueur du monde, vous avez besoin d’une équipe stable autour de vous et c’est ce que nous pouvons offrir », a déclaré Klopp à propos de Kabak.

Liverpool a été lié à plusieurs arrières centraux dans cette fenêtre de transfert alors qu’ils luttaient contre une liste croissante de blessures. Ils sont sans Virgil van Dijk, Joe Gomez et maintenant Matip pour le reste de la saison.

Avec ses options à la défense centrale épuisées, Klopp s’est tourné vers les milieux de terrain Jordan Henderson et Fabinho pour remplacer l’arrière central, tandis que les jeunes Nathaniel Phillips et Rhys Williams sont également entrés dans le vide.

Mais alors que Liverpool défend son titre en Premier League et fait également face à un affrontement en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le RB Leipzig, Klopp a décidé de faire venir des renforts.

Kabak a sept sélections pour la Turquie et a fait 42 apparitions pour Schalke après les avoir rejoints en 2019 depuis le VfB Stuttgart.