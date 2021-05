Liverpool signe le défenseur Ibrahima Konate du RB Leipzig

Liverpool a annoncé la signature du défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate après avoir déclenché sa clause libératoire de 41,5 millions d’euros.

Des sources avaient déclaré à ESPN que Konate était sur le point de devenir la première arrivée majeure du club de l’été et le manager Jurgen Klopp a déclaré: « Je suis vraiment ravi que nous ayons pu ajouter un joueur de la qualité d’Ibrahima à notre équipe et c’est quelqu’un que je j’admire depuis longtemps, depuis que j’ai pris conscience de son potentiel lorsqu’il était à Sochaux. »

« Après les problèmes que nous avons eus avec les blessures au poste de demi-centre la saison dernière, il ne fait aucun doute qu’il était clair que c’était un domaine de l’équipe que nous devions renforcer – mais je dois d’abord dire que le travail Nat [Philips], Rhys [Williams] et Ozan [Kabak] a fait était incroyable. Incroyable vraiment.

« A Ibrahima, nous recrutons un joueur qui ajoutera à la qualité que nous avons déjà ici. Ses attributs physiques sont très impressionnants ; il est rapide, il est très fort et il domine dans les airs. »

Accord Convenu ✅ Nous sommes ravis d’avoir trouvé un accord pour le transfert de @IbrahimaKonate_ de @DieRotenBullen 🔴 – Liverpool FC (@LFC) 28 mai 2021

Liverpool assuré Ligue des champions participation au dernier jour de la première ligue saison, ce qui leur a permis d’activer la clause libératoire de 41,5 M€ du contrat de l’ancien joueur de Sochaux.

Le club devra payer la clause libératoire en une seule fois.

« Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi massif que Liverpool », a déclaré Konate.

« C’est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le personnel et de commencer ce nouveau chapitre.

« Pour le moment, je me concentre sur les Championnats d’Europe des moins de 21 ans avec la France, mais après cette compétition, je sais que je rejoindrai l’une des meilleures équipes du monde et cela me donne un bon sentiment.

« J’ai travaillé très dur pendant de nombreuses années pour en arriver là, mais je voudrais dire un grand merci à tout le monde au RB Leipzig et à toutes les personnes avec qui j’ai travaillé là-bas – les entraîneurs, mes coéquipiers, le personnel et surtout les fans. »

Ibrahima Konate est la première grande signature de Liverpool de l’été. Photo de Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Konaté, qui a fêté mardi ses 22 ans, a été identifié il y a longtemps alors qu’il était encore en France par le service de dépistage de Liverpool qui a ensuite suivi sa progression.

Klopp a ajouté: « Il vient chez nous après avoir joué plus de 90 fois pour Leipzig en Bundesliga et en football européen. Je suis sûr que ce nombre aurait été plus élevé sans quelques blessures, mais même ainsi, cela signifie qu’il a déjà l’expérience de ce qu’il en est. prend pour participer à deux compétitions exceptionnellement difficiles.

« Il a également joué pour une équipe de Ligue des champions dans des matchs à haute pression, qui a une vision du football similaire à la nôtre.

« Je suis convaincu que nous recrutons un joueur qui peut jouer pour nous tout de suite, mais c’est un garçon de 22 ans qui a de la place pour s’améliorer en raison de son énorme potentiel. Je sais que c’est quelque chose sur lequel il est impatient de travailler avec nous pour devenir un joueur encore meilleur.

« Pour moi, c’est vraiment excitant parce que j’ai vu à quel point il est déjà bon et j’ai hâte de travailler avec lui lorsqu’il nous rejoindra en pré-saison. »

L’équipe de Jurgen Klopp a connu une crise de blessures en défense la saison dernière avec Virgil Van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip manquant une grande partie de la campagne.

L’arrivée de Konate renforcera la ligne de fond de Klopp, tandis que des sources ont également déclaré à ESPN que Liverpool était prêt à écouter les offres de Nathaniel Phillips cet été et que Rhys Williams pourrait partir en prêt.