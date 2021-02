Liverpool a recruté le défenseur de Preston North End Ben Davies pour aider à atténuer sa crise défensive, a annoncé le club lundi.

Davies, 25 ans, a subi un examen médical le jour de la date limite de transfert dans un mouvement qui inclut également le jeune de Liverpool Sepp van den Berg, 19 ans, transféré au club de championnat de l’EFL en prêt jusqu’à la fin de la saison.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Transfer Talk LIVE avant la date limite du 1er février

« Je suis évidemment ravi d’être ici », a déclaré Davies, qui portera le numéro 28, dans des citations publiées sur le site Web de Liverpool.

« C’est une énorme opportunité. De toute évidence, cela a été un peu une surprise quand c’est arrivé, mais une fois que vous commencez à comprendre, l’opportunité qui se présente à moi est incroyable. Je serais stupide de ne pas faire le la plupart et apprenez des joueurs [at the club]. «

Des sources ont déclaré à ESPN que le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, avait poussé l’équipe de recrutement du club à signer un défenseur central pendant la fenêtre de transfert après avoir perdu Virgil van Dijk et Joe Gomez à la suite de blessures au genou à long terme plus tôt cette saison.

Le capitaine Jordan Henderson a joué en défense ces dernières semaines, y compris la victoire 3-1 de dimanche à West Ham, le milieu de terrain Fabinho étant également contraint de se classer dans les quatre derniers en raison des problèmes de blessure de l’équipe.

Davies a fait 19 apparitions dans le championnat cette saison et a disputé la défaite du week-end à Sheffield mercredi.

Et bien qu’il soit peu probable qu’il soit directement intégré à l’équipe de Liverpool pour le choc de mercredi en Premier League avec Brighton, Davies offrira à Klopp une couverture bien nécessaire à l’arrière si, comme prévu, Liverpool conclut l’accord avant la date limite de transfert de lundi.

« Je veux entrer et jouer à des matchs pour commencer, je veux mettre le pied dans la porte et devenir un joueur de Premier League plutôt que de toute évidence un joueur de championnat. Et puis, je veux vraiment partir de là », a déclaré Davies.

« Je sais que nous avons des joueurs de haut niveau ici et des joueurs dont je peux certainement apprendre. Une fois que vous avez mis le pied dans la porte, vous êtes ici aussi. J’espère que je pourrai saisir ma chance et aller de l’avant. »