Liverpool signe Ibrahima Konate de Leipzig pour renforcer ses options défensives

Jurgen Klopp a renforcé les options de défenseur central de Liverpool en signant vendredi le défenseur du RB Leipzig Ibrahima Konate pour un contrat «à long terme».

L’international français des moins de 21 ans Konate concourra pour un poste au cœur de la défense de Klopp après avoir subi de nombreuses blessures au centre-arrière cette saison.

Liverpool a déclenché la clause de libération de 36 millions de livres sterling (50 millions de dollars) dans le contrat de Leipzig de 22 ans pour sceller son transfert à Anfield.

Le déménagement est soumis à une autorisation internationale et à un permis de travail britannique.

« Je suis vraiment heureux de rejoindre un club aussi massif que Liverpool », a déclaré Konate au site Web de Liverpool.

« C’est un moment vraiment excitant pour moi et ma famille et j’ai vraiment hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, le personnel et de commencer ce nouveau chapitre. »

Konate est la première signature majeure de Klopp avant la saison prochaine alors que le patron des Reds cherche à éviter une répétition de la crise défensive qui a ruiné la défense de leur titre en Premier League.

Avec Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip tous écartés par des blessures de longue durée, Liverpool a été détrôné par Manchester City après une campagne mouvementée.

Klopp a souvent dû utiliser le milieu de terrain brésilien Fabinho à l’arrière central et a terminé la saison avec le duo inexpérimenté Nat Phillips et Rhys Williams comme ses deux défenseurs centraux.

« Je suis vraiment content que nous ayons pu ajouter un joueur de la qualité d’Ibrahima à notre équipe et c’est quelqu’un que j’admire depuis longtemps, depuis que j’ai pris conscience de son potentiel quand il était à Sochaux », dit Klopp.

« Après les problèmes que nous avons eus avec les blessures au poste de demi-centre la saison dernière, il était clair que c’était un domaine de l’équipe que nous devions renforcer. »

Klopp pense que les qualités physiques de Konate le rendent parfaitement adapté à la Premier League.

« Un potentiel énorme »

« À Ibrahima, nous signons un joueur qui ajoutera à la qualité que nous avons déjà ici. Ses attributs physiques sont très impressionnants; il est rapide, il est très fort et il domine dans les airs », a déclaré Klopp.

« Il a joué pour une équipe de Ligue des champions dans des matchs à haute pression, qui a une vision du football similaire à la nôtre.

« Je suis convaincu que nous recrutons un joueur qui peut jouer pour nous tout de suite, mais c’est un garçon de 22 ans qui a de la place pour s’améliorer en raison de son énorme potentiel. »

Konate était avec Leipzig pendant quatre saisons, après avoir traversé le système académique du club français de Sochaux.

Il a joué 21 fois pour Leipzig cette saison mais n’a commencé que huit matches en Bundesliga.

Faisant partie de l’équipe de France des moins de 21 ans au prochain Championnat d’Europe, Konate a déclaré : « Après cette compétition, je sais que je rejoindrai l’une des meilleures équipes du monde et cela me donne un bon sentiment.

« J’ai travaillé très dur pendant de nombreuses années pour en arriver là, mais je voudrais dire un grand merci à tout le monde au RB Leipzig et à toutes les personnes avec qui j’ai travaillé là-bas – les entraîneurs, mes coéquipiers, le personnel et surtout les fans.

« Votre soutien m’a aidé à grandir pendant mon séjour là-bas et à devenir non seulement un meilleur joueur, mais un homme meilleur et je vous en serai toujours reconnaissant. »

Ozan Kabak reviendra au club allemand de Schalke après le prêt du défenseur central à Anfield au cours de la seconde moitié de la saison.

Klopp est susceptible de faire plusieurs ajouts de haut niveau, avec le défenseur du Real Madrid Raphael Varane et le meneur de jeu d’Aston Villa Jack Grealish parmi ses cibles.

