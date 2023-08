Liverpool signe Endo après avoir perdu Lavia et Caicedo

Liverpool a signé le milieu de terrain japonais Wataru Endo du VfB Stuttgart pour un contrat à long terme, a annoncé vendredi le club de Premier League.

Les détails financiers n’ont pas été divulgués, mais les médias britanniques ont rapporté que Liverpool avait offert environ 16 millions de livres sterling (20,33 millions de dollars) pour signer le joueur de 30 ans qui compte 50 sélections pour le Japon.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

« Je suis très heureux en ce moment et je suis tellement excité de rejoindre un grand club à Liverpool », a déclaré Endo dans un déclaration.

« C’est incroyable et c’est mon rêve. C’est toujours [been] un rêve à jouer [in the] Premier League et avec l’un des plus grands clubs du monde. C’est un rêve devenu réalité pour moi.

« Je joue en tant que numéro six et je suis un peu plus [of a] joueur défensif. Je pense que je peux aider ce club défensivement et j’aurai une bonne organisation au milieu. Je pense que c’est mon travail. »

Endo est la troisième signature estivale de Liverpool après Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai alors que le club cherche à signer des remplaçants de midifeld en raison de départs.

Le club n’a pas réussi à recruter Moises Caicedo et Romeo Lavia, qui ont tous deux signé des contrats à long terme avec Chelsea.

Liverpool a fait match nul 1-1 avec Chelsea lors de son premier match de championnat et affrontera Bournemouth samedi.