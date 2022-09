Liverpool signe Arthur Melo en prêt d’une saison de la Juventus

Liverpool a signé jeudi le milieu de terrain brésilien Arthur Melo pour un prêt d’une saison de la Juventus en réponse à leur crise croissante des blessures.

Jurgen Klopp a renforcé ses options de milieu de terrain après que Jordan Henderson s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la victoire de mercredi en Premier League contre Newcastle.

Henderson est le dernier milieu de terrain de Liverpool à être touché par le bug des blessures, Thiago Alcantara, Fabinho, Naby Keita et Alex Oxlade-Chamberlain étant également confrontés à des problèmes de forme physique.

Arthur a rejoint la Juventus depuis Barcelone en 2020 et a fait 31 apparitions pour le club de Serie A la saison dernière.

Le joueur de 26 ans a également aidé le Brésil à remporter le titre de la Copa America en 2019.

“Je suis vraiment heureux d’être ici avec ce superbe maillot avec ce célèbre écusson qui représente tant dans le football mondial. C’est un rêve », a déclaré Arthur.

« Nous avons beaucoup parlé, et nos idées et nos visions correspondaient bien, donc je suis sûr que c’était le bon choix. Je suis vraiment heureux et très motivé pour continuer à vivre mon rêve sur le terrain et à tout donner sous un maillot de Liverpool.

“Liverpool a une merveilleuse histoire dans le football. J’ai joué contre Liverpool, je sais ce que ça fait d’être dans le stade avec les supporters derrière eux.

“J’étais avec l’opposition et maintenant je suis du bon côté donc je suis vraiment excité. C’est un club immense avec un grand manager, de grands joueurs.

