Liverpool signant Cody Gakpo met la pression sur Nunez

Comment résoudre un problème comme Darwin Nunez? La réponse de Liverpool à ce dilemme a maintenant été clarifiée par leur décision de signer Cody Gakpo dans un transfert de 37 millions de livres sterling du PSV Eindhoven – un accord qui a été conclu si discrètement et efficacement que l’attaquant néerlandais pourrait être signé et scellé à Anfield dès l’ouverture officielle de la fenêtre de transfert d’hiver le 1er janvier.

C’est certainement un transfert surprise compte tenu du besoin évident de renforts de Liverpool au milieu de terrain et du fait que, lorsque toutes les options sont disponibles, le manager Jurgen Klopp a déjà une main forte en termes d’attaquants. Luis Díaz, Diogo Jota et Roberto Firmino sont tous mis à l’écart avec des blessures de gravité variable en ce moment, mais lorsqu’ils sont en pleine forme, ajoutez-les à un groupe qui comprend également Mohamed Salah, Fabio Carvalho et Nunez assurera un casse-tête de sélection régulier pour Klopp, avant même que Gakpo ne soit intégré à l’équation.

Gakpo sera la troisième signature offensive importante en 12 mois par Liverpool, avec Diaz arrivant de Porto en janvier dernier et Nunez complétant un transfert record du club d’une valeur allant jusqu’à 85 millions de livres sterling en juin. Sadio Mané est passé au Bayern Munich à cette époque, et l’international sénégalais a été une énorme perte pour Liverpool, mais cette sortie a été contrebalancée par le fait que Salah s’est engagé dans un nouveau contrat de trois ans en juillet.

Alors pourquoi Liverpool a-t-il besoin de Gakpo, le jeune attaquant néerlandais qui s’est imposé comme une star de la Coupe du monde en marquant trois fois pour les Pays-Bas lors de leur parcours vers les quarts de finale ?

La réponse, ou une grande partie du moins, concerne Nunez et son début de vie aléatoire à Liverpool.

L’arrivée de Gakpo pourrait être vue de deux manières par Nunez. Le joueur de 23 ans sera soit considéré comme quelqu’un pour aider à alléger le fardeau de marquer des buts dans l’équipe de Klopp, soit comme une menace pour sa place dans l’équipe après un premier semestre difficile au club qui a promis plus qu’il n’a livré.



Le temps nous le dira, mais Gakpo espère que ses débuts à Anfield sont plus convaincants que ceux de Nunez, qui est maintenant sur le point d’être pris dans une bataille pour la confiance ainsi qu’une recherche de buts.

Nunez peut au moins encore revendiquer le soutien de Klopp et des fans de Liverpool ; la critique de ses performances ne vient que de l’extérieur du club pour le moment. Du point de vue de Liverpool, Nunez compense son manque de buts avec un rythme de travail incroyable pour l’équipe et un désir évident de traverser les moments difficiles qu’il traverse.

Mais il y a très peu d’exemples d’attaquants de Premier League qui réussissent après un début difficile avec leurs nouvelles équipes suite à un gros déménagement. Soit ils frappent le sol en courant et n’arrêtent pas de marquer – Salah, Erling Haaland, Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal, Diego Costa à Chelsea, Robin van Persie à Manchester United – ou commencer mal et ne jamais trouver leur touche de buteur, ce qui s’applique aux joueurs, y compris Timo Werner, Romelu LukakuAlvaro Morata tous (Chelsea), Andy Carroll (Liverpool) et Wilfrid Bony à Manchester City.

La seule exception évidente est Firmino, qui n’a marqué qu’un seul but lors de ses 24 premières apparitions pour Liverpool après son transfert de 29 millions de livres sterling de Hoffenheim en 2015. Firmino est depuis devenu une légende incontestée de Liverpool avec ses buts et ses performances, mais il n’y en a pas beaucoup qui peuvent dire qu’ils ont renversé une situation difficile tout comme l’international brésilien.

Statistiquement, Nunez a fait bien mieux que Firmino au cours de ses six premiers mois à Liverpool. En effet, son record de buts est en fait plus impressionnant que vous ne l’auriez cru.

En 20 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 23 ans a marqué neuf buts et enregistré quatre passes décisives, mais ce sont les occasions manquées qui ont conduit à braquer les projecteurs sur l’attaquant. Les chances se présentent régulièrement, mais une mauvaise prise de décision et une mauvaise finition ont conduit à des ratés flagrants, soulevant la question séculaire pour un attaquant de savoir si c’est un bon signe qu’il a des chances ou un mauvais qu’il est je n’en prends pas assez.

Nunez a des buts attendus (xG) de 5,9 en Premier League cette saison, ce qui le place en huitième position au classement général, entre Newcastle Callum Wilson et Leeds United Rodrigue. Haaland de Manchester City occupe la première place avec un xG de 11,1.

Cependant, mettre trop l’accent sur xG peut être trompeur. Le xG de Salah est de 7,9, donc pas significativement meilleur que celui de Nunez, mais Salah n’a jamais l’air aussi pressé et téméraire que Nunez quand il a une chance de marquer et sa capacité à marquer des buts “lourds” – des buts dans des matchs serrés qui s’avèrent décisifs – est inégalée par n’importe quel attaquant, y compris Haaland.

Nunez n’a marqué qu’un seul but “lourd” pour Liverpool jusqu’à présent – ​​le vainqueur de la victoire 1-0 contre West Ham en octobre – il doit donc livrer plus souvent dans les grands matchs lorsque les chances sont rares et la valeur des objectifs est tellement plus élevé.

Mais lors des deux matchs qu’il a disputés depuis l’arrêt de la Coupe du monde – contre Man City en Coupe Carabao et Aston Villa en Premier League – Nunez a montré des signes de confiance devant le but en choisissant de passer plutôt que de tirer dans les positions de buteur.

Une de ces passes a conduit Salah à marquer lors de la défaite 3-2 à l’Etihad, mais il y a eu d’autres cas à Villa où tirer au but aurait été la meilleure ligne de conduite.

Si cela devient une tendance et que Nunez commence à hésiter à tirer, un attaquant qui s’inquiète des occasions manquées ne sert à personne, donc l’arrivée de Gakpo donnera au moins une assurance à Liverpool contre la confiance de Nunez qui commence à fondre.

Nunez entre cependant dans une période clé de sa carrière à Liverpool. Il doit persévérer et espérer qu’il sera bon, comme l’a fait Firmino, mais les grands clubs n’ont pas beaucoup de patience avec les attaquants qui ne marquent pas assez de buts. La signature de Gakpo en est la preuve.