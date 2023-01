Liverpool s’est engagé dans des pourparlers de rachat avec un groupe qatari qui devrait être conclu dans un «futur proche»: rapport

Les pourparlers de rachat de Liverpool sont en cours – et les Reds pourraient avoir de nouveaux propriétaires dans un “futur proche”.

Le Fenway Sports Group, basé aux États-Unis, est propriétaire du club depuis le début de la saison 2010/11, alors que le club était au bord de la faillite. À l’époque, les créanciers des Reds ont demandé à la Haute Cour d’autoriser la vente du club, annulant les souhaits des anciens propriétaires, Hicks et Gillett.

Désormais, des investissements qatariens importants pourraient arriver dans le Merseyside, avec la vente de FSG. On pense que la vente de Chelsea à l’homme d’affaires américain Todd Boehly a été l’une des principales raisons pour lesquelles le propriétaire John W. Henry a décidé de lancer la vente des Reds.

John W. Henry rencontre le manager de Liverpool Jurgen Klopp avant la finale de la Ligue des champions 2022 à Madrid (Crédit image : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

Maintenant, l’Express (s’ouvre dans un nouvel onglet) déclarent que l’accord pourrait être conclu dans un “futur proche” – et que l’une des options potentielles est que la Qatar Investment Authority (QIA) devienne actionnaire minoritaire, FSG restant à bord à Liverpool. Des discussions sont en cours selon le Courrier quotidien (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Le directeur général de l’entreprise, Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, a également récemment admis qu’investir dans le football est quelque chose que son entreprise souhaite poursuivre.

“Le football, les clubs et le sport deviennent très commercialisés d’une certaine manière, surtout maintenant que les fans considèrent cela comme une expérience, alors ils aimeraient vivre et se divertir”, a-t-il déclaré au Forum économique mondial plus tôt ce mois-ci. .

“Dans le même temps, la numérisation devient très importante pour cela. Ainsi, le modèle commercial de ces institutions devient très commercial et très favorable aux investissements. Vous ne serez pas surpris si nous investissons là-dedans.

Mansour bin Ebrahim Al-Mahmoud prend la parole lors d’une conférence de presse annonçant la date d’ouverture du musée national du Qatar en 2018 (Crédit image : AFP via Getty Images)

“Nous n’avons pas encore pris notre décision, mais c’est une décision très commerciale que nous prenons. Et encore une fois, le sport devient également un thème très important ; les gens sont plus engagés dans un sport et la numérisation le rend plus attrayant pour investisseurs.”

QIA deviendrait le troisième groupe propriétaire de la Premier League du Moyen-Orient, après le City Football Group d’Abu Dhabi à Manchester City et le PIF d’Arabie saoudite à Newcastle United.

Plus d’histoires de Liverpool

Moises Caicedo pourrait être l’un des deux milieux de terrain de Brighton à se diriger vers le Merseyside: les Reds seraient dans une course à quatre pour signer Alexis Mac Allister, avec trois équipes européennes qui seraient également intéressées par le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

On pense également que Liverpool travaille sur un contrat d’été de 44 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, alors qu’ils pourraient affronter Tottenham pour Sofyan Amrabat, qui a joué pour le Maroc au Qatar 2022.

Dans d’autres nouvelles, l’arrivée récente d’Anfield, Cody Gakpo, a révélé que son compatriote Virgil van Dijk avait influencé sa décision de rejoindre les Reds.