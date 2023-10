Liverpool s’engage à « explorer la gamme d’options disponibles » après l’exclusion du but de Luis Diaz contre les Spurs | Actualités footballistiques

Liverpool s’est engagé à « explorer la gamme d’options disponibles » après avoir affirmé que l’intégrité sportive avait été compromise après que le but de Luis Diaz ait été annulé contre Tottenham pour ce que le PGMOL a décrit comme « une erreur humaine importante ».

Le but de Diaz contre les Spurs a été refusé à tort pour hors-jeu après que le VAR ait cru à tort que la décision sur le terrain avait été d’accorder le but.

Un communiqué de Liverpool publié dimanche soir disait : « Le Liverpool Football Club reconnaît l’aveu de PGMOL pour ses échecs hier soir. Il est clair que l’application correcte des lois du jeu n’a pas eu lieu, ce qui a porté atteinte à l’intégrité sportive.

« Nous acceptons pleinement les pressions que subissent les officiels de match, mais ces pressions sont censées être atténuées, et non exacerbées, par l’existence et la mise en œuvre du VAR.

« Il est donc insatisfaisant qu’un délai suffisant n’ait pas été accordé pour permettre de prendre la bonne décision et qu’il n’y ait pas eu d’intervention ultérieure.

« Que de telles défaillances aient déjà été classées comme « erreur humaine significative » est également inacceptable. Tous les résultats devraient être établis uniquement par l’examen et en toute transparence.

« C’est vital pour la fiabilité des décisions futures, car cela s’applique à tous les clubs dont les enseignements sont utilisés pour améliorer les processus afin de garantir que ce type de situation ne se reproduise plus.

« En attendant, nous explorerons la gamme d’options disponibles, étant donné le besoin évident d’une escalade et d’une résolution. »

PGMOL : une erreur humaine importante s’est produite

Le PGMOL a admis immédiatement après la victoire 2-1 de Tottenham qu' »une erreur humaine significative s’était produite » lorsque la frappe de Diaz a été annulée, ajoutant : « Il s’agissait d’une erreur factuelle claire et évidente et aurait dû aboutir à l’attribution du but grâce à l’intervention du VAR ».

On pensait initialement que le VAR Darren England n’avait pas réussi à vérifier si un défenseur de Tottenham avait joué Diaz en traçant les lignes à l’écran.

Alors que les retombées du but refusé de Luis Diaz lors de la défaite de Liverpool contre Tottenham se poursuivent, Sky Sports tente d’expliquer où les officiels se sont trompés après que PGMOL ait reconnu ses erreurs.



Mais, dans une tournure remarquable, il est apparu plus tard que le VAR pensait à tort que la décision sur le terrain était qu’un but avait été accordé, alors qu’en fait il ne l’avait pas été.

Cela a abouti à ce que l’Angleterre, bien qu’elle ait réalisé que Diaz était en jeu, a relayé un message de « contrôle terminé » et le but a été exclu.

Il s’est écoulé moins de 40 secondes entre le tir de Diaz frappant le fond des filets et la reprise du jeu, tandis qu’il s’est écoulé moins de 10 secondes entre les téléspectateurs qui ont vu un examen VAR en cours et la vérification terminée.

Le score au Tottenham Hotspur Stadium était de 0-0 à l’époque, Liverpool n’ayant plus que 10 joueurs après le carton rouge de Curtis Jones.

Pour ajouter l’insulte à la blessure de Liverpool, Heung-Min Son a marqué le premier match des Spurs deux minutes plus tard, tandis qu’un but contre son camp de Joel Matip dans le temps additionnel a permis aux hôtes de s’imposer 2-1.

Dimanche matin, PGMOL a confirmé que l’Angleterre et Dan Cook, l’assistant VAR pour le match Tottenham vs Liverpool, avaient été retirés de leurs prochains matches.

L’Angleterre devait faire partie de l’équipe d’arbitrage au City Ground dimanche pour le match de Nottingham Forest contre Brentford, mais a été remplacée par Craig Pawson.

Cook devait être impliqué pour le match à domicile de Fulham contre Chelsea lundi – en direct sur Sky Sports – mais Eddie Smart a pris sa place.

PGMOL confronté à des questions sur son voyage aux Émirats arabes unis

Image:

Howard Webb est le chef du corps des arbitres PGMOL





Melissa Reddy, journaliste principale de Sky Sports :

L’organisme d’arbitrage PGMOL est confronté à des questions croissantes sur la sagesse d’autoriser l’Angleterre et Cook à travailler aux Émirats arabes unis jeudi.

L’Angleterre était le VAR et Cook était le deuxième arbitre assistant pour la victoire d’Al Ain sur Sharjah, qui a eu lieu seulement 48 heures avant le match Tottenham contre Liverpool.

Michael Oliver – qui était le quatrième arbitre dans le nord de Londres – était l’arbitre du match aux Émirats arabes unis.

Actualités Sky Sports a été informé qu’une démarche avait été effectuée auprès de la FA pour l’utilisation du trio et que cela a ensuite été approuvé, cela n’affectant pas leur disponibilité à être sélectionné pour les matches de Premier League.

Il semblerait que Howard Webb, le patron de PGMOL, ait approuvé le voyage.

Les officiels sont rentrés à Londres vendredi pour se préparer au VAR et aux quatrièmes fonctions officielles, ce qui – selon PGMOL – est une routine pour ceux qui ont eu des nominations internationales en milieu de semaine.

Cependant, il y a eu des critiques sur la charge de travail des officiels et des questions quant à savoir si cela pourrait entraîner de la fatigue, d’autant plus que l’Angleterre et Cook avaient encore un match à travailler ce week-end avant d’être abandonnés pour leur erreur.

Actualités Sky Sports On lui a dit que des lignes avaient été tracées sur l’image du hors-jeu de Diaz et que le processus avait suivi.

Cependant, dans un « manque de concentration momentané », l’Angleterre a pensé à tort que la décision sur le terrain était qu’un but avait été accordé.

Pourquoi l’équipe VAR n’a-t-elle pas ensuite arrêté le jeu ?

Jurgen Klopp n’est pas apaisé lorsqu’il apprend la déclaration de PGMOL admettant qu’une « erreur humaine importante » a conduit au refus incorrect du but de Luis Diaz



On ne sait pas quand l’Angleterre et Cook ont ​​réalisé pour la première fois leur erreur. Suite au message de « contrôle terminé » de l’Angleterre à l’arbitre sur le terrain Simon Hooper, le match a repris moins d’une minute après que Diaz ait marqué son but sur un coup franc contre Tottenham.

Avec le match à nouveau « en direct », on pense que l’équipe VAR s’est sentie incapable d’intervenir.

Les règles de l’IFAB sur le jeu d’état du VAR ne peuvent pas être rétablies dans un cas comme celui-ci. La règle 10 dit : « Si le jeu s’est arrêté et a repris, l’arbitre ne peut pas procéder à une ‘révision’, sauf en cas d’erreur d’identité ou en cas d’infraction potentielle d’exclusion liée à un comportement violent, à des crachats, à des morsures ou à des propos extrêmement offensants, insultants. et/ou action(s) abusive(s). »

Miguel Delaney de The Independent et Darren Lewis du Daily Mirror discutent de la « crise de crédibilité » du VAR



« Je suis presque sûr que si vous regardez le visage de l’arbitre, ils pensaient reprendre le match et dire que c’était un but », a répondu Gary Neville, expert de Sky Sports, sur X.

« Il y a un moment où l’arbitre a l’air malade ! Sur le portique (on ne peut pas voir ça à la maison), l’écran VAR était verrouillé sur la décision de hors-jeu pendant que le jeu avançait. Ils le savaient à peu près tout de suite, mais pour une raison quelconque, ils ne l’ont pas fait. Je ne peux pas revenir en arrière ou je ne peux pas revenir en arrière, conformément aux règles ! »

Jamie Carragher, expert de Sky Sports, a ajouté : « C’est une horrible erreur, peu importe comment ils l’ont fait. Mais s’ils savaient juste après le coup franc des Spurs qu’ils avaient commis une énorme erreur, c’est absurde qu’ils ne puissent pas la réaliser. revenir juste parce qu’un coup franc a été tiré. »