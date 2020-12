Liverpool a été frappé par une autre blessure majeure après que l’attaquant Diego Jota a été exclu pendant deux mois en raison d’une blessure au genou.

Jota, qui a été sensationnel pour les champions depuis son arrivée de 41 millions de livres sterling des Wolves, a été frappé lors du match nul de la Ligue des champions des Reds avec Midtjylland mercredi soir.

Et Liverpool craint maintenant d’être mis à l’écart jusqu’en février après avoir subi des analyses pour évaluer les dégâts.

Jota, 24 ans, a marqué neuf buts en 17 apparitions pour les Reds et met Roberto Firmino sous pression pour sa place dans l’équipe de Jurgen Klopp.

C’est plus de mauvaises nouvelles pour Klopp.

Le patron de Kop a perdu une série de joueurs – dont Virgil van Dijk et Joe Gomez avec des blessures au genou à long terme.

Et il sera désormais sans Jota pour la période chargée de Noël et du Nouvel An.

Liverpool affronte Fulham à Craven Cottage après avoir pris un bon départ pour la défense de son titre malgré des problèmes de blessures croissants.