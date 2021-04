Liverpool se souviendra de la vie des 96 supporters qui ont perdu la vie à Hillsborough, jeudi marquant le 32e anniversaire de la catastrophe du stade.

Des hommes, des femmes et des enfants ont été tués dans l’écrasement mortel sur la terrasse de Leppings Lane lors de la demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest au terrain de Sheffield Wednesday le 15 avril 1989.

Liverpool marquera l’occasion en privé, les joueurs et le personnel observant une minute de silence.

Des couronnes de fleurs seront déposées au mémorial de Hillsborough à Anfield, tandis que des drapeaux seront mis en berne.

Il y a 32 ans aujourd’hui, 96 enfants, femmes et hommes ont perdu la vie à Hillsborough. Nos pensées, comme toujours, vont à tous ceux qui ont été touchés par la tragédie de Hillsborough et aux 96 fans qui ne seront jamais oubliés. Tu ne marcheras jamais seul. pic.twitter.com/GyIKZblPKa – Liverpool FC (@LFC) 14 avril 2021

Une déclaration de Liverpool jeudi disait: «Le Liverpool Football Club se souvient des 96 supporters décédés à Hillsborough, à l’occasion du 32e anniversaire de la catastrophe.

«À la suite des événements du 15 avril 1989, lors de la demi-finale de la FA Cup entre Liverpool et Nottingham Forest, 96 enfants, femmes et hommes ont perdu la vie.

«Pendant plus de trois décennies, les familles endeuillées et les survivants de la tragédie ont fait preuve d’un courage, d’une dignité et d’une résilience remarquables.

Image:

Les joueurs de Liverpool et du Real Madrid observent mercredi une minute de silence pour marquer le 32e anniversaire de la catastrophe de Hillsborough



«En avril 2016, un jury d’enquête a conclu que les 96 avaient été tués illégalement et qu’aucun rôle n’avait été joué par les partisans dans la cause de la catastrophe.

« Nos pensées, comme toujours, vont à tous ceux qui ont été touchés par la tragédie de Hillsborough et aux 96 fans qui ne seront jamais oubliés. »

Liverpool et le Real Madrid ont gardé une minute de silence à Anfield avant leur quart de finale retour de la Ligue des champions mercredi soir pour marquer cet anniversaire.

En souvenir des 96 victimes de la catastrophe de Hillsborough, 32 ans après les événements tragiques de ce jour fatidique. Nous sommes avec vous, @LFC. – Manchester United (@ManUtd) 15 avril 2021

Il y a 32 ans, 96 supporters de Liverpool sont allés voir leur équipe et ne sont jamais revenus à la maison. Puis. Aujourd’hui. Toujours. Nous nous tenons ensemble dans notre ville et nous nous en souvenons. pic.twitter.com/nj8gBdjo2e – Everton (@Everton) 15 avril 2021

La semaine dernière, il a été annoncé que le groupe de soutien aux familles de Hillsborough avait été dissous, l’ancienne présidente Margaret Aspinall affirmant qu’il était « temps pour les familles de partir ».

Le groupe a passé des décennies à faire campagne pour que justice soit rendue pour les victimes, mais Aspinall – qui a perdu son fils James de 18 ans dans la tragédie – a déclaré Téléviseur LFC: « Nous sommes allés aussi loin que nous le pouvions ».

Le procès de deux anciens policiers et d’un avocat de la force accusés d’avoir perverti le cours de la justice à la suite de la catastrophe doit commencer le 19 avril.