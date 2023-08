Liverpool semble se rapprocher d’une troisième signature cet été, maintenant qu’Arsenal s’est retiré de la course pour sa signature.

Les Reds n’ont signé que deux joueurs jusqu’à présent, Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister, mais ont été extrêmement occupés par les sorties. Quatre joueurs ont quitté le club en transferts gratuits, à savoir James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita et Roberto Firmino – et d’autres ont suivi dans les semaines qui ont suivi.

Jordan Henderson et Fabinho sont tous deux liés à la Saudi Pro League, tandis que Fabio Carvalho a été prêté au RB Leipzig. Il est probable que Liverpool devra encore se renforcer fortement dans les semaines à venir.

Jordan Henderson est l’une des sorties les plus en vue de Liverpool cet été (Crédit image : Al-Ettifaq)

Selon un journaliste belge, Sacha Tavolierile transfert de Roméo Lavia n’est qu’une « question de temps ».

« Le travail est maintenant en cours pour trouver la bonne structure avec des discussions minutieuses pour s’assurer que les bonus sont réalisables », a-t-il tweetéajouter, « [the] le joueur attend juste […] subir un examen médical pour terminer le transfert, afin qu’il puisse faire partie du camp d’été à Singapour. »

Les conditions personnelles ont déjà été convenues, avec oracle de transfert Fabrice Romano confirmant qu’Arsenal s’est pratiquement retiré de la course dans un tweeter.

Mais Initié du football a affirmé qu’Arsenal préparait un déménagement pour Lavia, on pense que l’intérêt des Gunners pour un autre milieu de terrain dépend de l’avenir de Thomas Partey, qui Mikel Arteta a récemment confirmé comme faisant partie de ses plans pour l’avenir.

Romeo Lavia devrait déménager de Southampton à Liverpool (Crédit image : Matt Watson/Southampton FC via Getty Images)

Lavia est capable de jouer en tant que n ° 6 et n ° 8 et pourrait remplir l’un ou l’autre rôle à Anfield – bien que Jurgen Klopp puisse bien ajouter plus de couverture au milieu de terrain avant la fin de la fenêtre de transfert.

L’adolescent est évalué à 32 millions d’euros par Marché des transferts.

