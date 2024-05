Liverpool souhaiterait déclencher une clause libératoire de 85 millions de livres sterling pour un joyau de la Premier League.

Les Reds se préparent à vivre après Jurgen Klopp, l’Allemand ayant déjà annoncé sa décision de quitter le club à la fin de la saison.

Avec une relative incertitude quant à l’avenir de plusieurs joueurs de l’équipe première, Liverpool serait à la recherche d’un nouvel attaquant et d’un défenseur central.

VIDÉO | Pourquoi Jurgen Klopp quitte Liverpool

Selon sources au GhanaMohamed Kudus pourrait devenir un joueur de Liverpool cet été si les Merseysiders souhaitent déclencher sa clause libératoire.

Évalué par les Hammers à 85 millions de livres sterling, le joueur de 23 ans a marqué sept buts et enregistré sept passes décisives en Premier League depuis son départ de l’Ajax.

Le nouveau patron de Liverpool, Arne Slot, est considéré comme un grand admirateur de Kudus après l’avoir vu en action pendant son séjour aux Pays-Bas.

Les meilleures fonctionnalités, des quiz amusants et footballistiques, directement dans votre boîte de réception chaque semaine.

Le Paris Saint-Germain surveille également les activités à Londres alors qu’il envisage l’international ghanéen comme remplaçant potentiel du départ de Kylian Mbappe.

Le milieu de terrain de West Ham Mohamed Kudus. (Crédit image : Getty Images)

L’ancienne star de l’Ajax a signé un contrat de cinq ans avec West Ham en août 2023 et West Ham serait réticent à lui permettre de quitter le club.

Étant donné que son influence a aidé l’équipe de David Moyes à grimper au classement dans la seconde moitié de la saison, l’Écossais est lui-même sur le point de mettre fin à son séjour de cinq ans au stade de Londres cet été et cela pourrait donc changer le paysage de son avenir.

« Mo a bien commencé pour nous », a commencé l’homme de 61 ans en réfléchissant à l’influence de Kudus.

« Il a eu un impact avec ses buts et ses passes décisives, et je pense que son jeu global a été bon. Il s’améliorera également à mesure qu’il s’habituera à la Premier League et à l’intensité des matchs. J’ai été extrêmement impressionné par la façon dont eh bien, il a fini.

Il a probablement mieux commencé que je ne l’aurais imaginé. Nous l’avons aidé lors des deux premiers matchs, mais depuis, nous avons constaté qu’il marquait ou marquait des buts pour nous. Maintenant, il commence et fait à peu près la même chose, et nous espérons que cela continuera.

Plus d’histoires de Liverpool

Nouveau manager de Liverpool s’ouvre sur la date à laquelle l’accord pour remplacer Jurgen Klopp sera confirmé

Rapport de Liverpool : Arne Slot entame le processus de premier achat en tant que patron des Reds

Liverpool prend contact avec un attaquant très demandé au milieu des doutes sur l’avenir de Darwin Nunez : rapport