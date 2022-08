Liverpool sauve un point à Fulham, mais pourrait se retrouver à rattraper son retard

LONDRES — Fulham a montré qu’il ne voulait pas être en Premier League juste pour rattraper les chiffres alors qu’il était sur le point de battre Liverpool à Craven Cottage, le match se terminant par un match nul 2-2.

Tableau de Premier League

Aleksandar Mitrovic, qui a marqué 43 buts en championnat la saison dernière, a montré qu’à 27 ans, il pourrait enfin être prêt pour la Premier League. Après être rentré chez lui le premier but, il a ensuite gagné et converti un penalty pour s’assurer que l’équipe locale récoltait un point.

Liverpool a dû compter sur l’ancien et le nouveau, car Darwin Nunez a marqué son premier égaliseur et Mohamed Salah a inscrit le deuxième – et ils se sont aidés les uns les autres.

Liverpool considérera un match nul à Fulham comme une perte de deux points. Julian Finney/Getty Images

Réaction rapide

Liverpool risque de perdre du terrain tôt

Il semble presque absurde de suggérer cela le jour de l’ouverture de la saison, mais les normes que Liverpool et Manchester City ont établies ces derniers temps sont telles que perdre deux points à Fulham représente un coup dur dans la course au titre.

L’équipe de Jurgen Klopp n’a perdu que deux matchs en championnat la saison dernière et était deux fois derrière à Craven Cottage, faisant preuve d’une ténacité admirable pour riposter.

City a un match d’ouverture difficile à West Ham United dimanche, mais ils ont maintenant une chance d’établir un avantage rapide sur leurs rivaux les plus proches. Liverpool a passé une grande partie de la saison dernière à courir après City – la dernière chose qu’ils veulent, c’est ce même sentiment au début de la nouvelle campagne.

Le camée de Nunez excite… mais les problèmes de blessures s’aggravent

Nunez a marqué ses débuts en Premier League avec un but et une passe décisive pour sauver un point et soulever un affichage de Liverpool qui manquait cruellement d’inspiration avant son introduction à la 59e minute.

Les deux étaient fortuits: son but, à peine 13 minutes après son entrée, est venu alors qu’il tentait un film improvisé uniquement pour Tosin Adarabioyo pour retourner le ballon sur Nunez avec le ricochet volant devant le gardien de Fulham Marek Rodak. La passe décisive du joueur de 23 ans pour l’égalisation de Salah est intervenue alors qu’il tentait de récupérer la passe avant de Trent Alexander-Arnold pour toucher le ballon sur le chemin de l’Égyptien pour un tap-in. Mais les deux moments étaient des produits de son mouvement et de son énergie. ce ne peut être qu’une question de temps avant qu’il ne commence.

Klopp était préoccupé par les problèmes de blessures de Liverpool avant le coup d’envoi – Caoimhin Kelleher, Diogo Jota, Ibrahima Konate, Alex Oxlade-Chamberlain, Kostas Tsimikas et Curtis Jones sont tous indisponibles – et Thiago Alcantara peut maintenant être ajouté à cette liste. Le milieu de terrain a boité six minutes après le début de la seconde période avec ce qui semblait être un problème aux ischio-jambiers.

Mohamed Salah et Darwin Nunez ont montré un bon jeu de combinaisons au début. JUSTIN TALLIS / AFP

Alexander-Arnold à nouveau rattrapé

Il ne fait aucun doute qu’Alexander-Arnold est l’un des meilleurs arrières latéraux du monde avec le ballon à ses pieds, mais ces doutes lancinants sur sa capacité défensive persisteront après avoir été surpris pour le premier but de Fulham.

Le centre de Kenny Tete était superbe mais Alexander-Arnold n’était pas conscient du danger au deuxième poteau alors que Mitrovic plaçait une tête devant Alisson.

Liverpool a terminé la saison dernière en perdant la finale de la Ligue des champions contre un but du Real Madrid qui devait beaucoup à un autre manque de concentration d’Alexander-Arnold. C’est une leçon qu’il doit apprendre sinon d’autres dommages seront infligés.

Notes des joueurs

Fulham : Rodak 7, Tete 8, Adarabioyo 7, Ream 8, Robinson 7, Reed 8, Palhinha 7, Reid 7, Pereira 8, Kebano 8, Mitrovic 9.

Sous-titres : Salomon 6, Cairney 6, Duffy 6.

Liverpool : Alisson 6, Alexander-Arnold 6, Matip 6, van Dijk 6, Robertson 7, Henderson 6, Fabinho 6, Thiago 6, Salah 7, Firmino 5, Diaz 6.

Sous-titres : Elliott 7, Nunez 8, Milner 6, Carvalho 6.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“La meilleure chose à propos du match a été le résultat”, a déclaré Jurgen Klopp à BT Sport. “Nous avons obtenu un point d’un très mauvais match. Le résultat était bon, je ne pense pas que nous méritions plus que cela. La performance peut être massivement améliorée. Nous aurions pu gagner le match parce que nous avions de bonnes occasions mais c’était probablement un un peu trop aujourd’hui.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

C’est la deuxième fois seulement que Liverpool entame une saison de Premier League avec un match nul contre une équipe nouvellement promue. L’autre était en 2006-07 lorsque Liverpool a fait match nul 1-1 à Sheffield United et a terminé troisième.

Darwin Nunez a maintenant marqué lors de ses deux premiers matchs depuis sa signature de Liverpool en provenance de Benfica cet été. Il est le premier joueur de Liverpool âgé de 23 ans ou moins à marquer lors d’un match d’ouverture de la saison de Premier League depuis Philippe Coutinho en 2015.

Suivant

Fulham : Les Cottagers seront sur la route samedi prochain lorsqu’ils se dirigeront vers le nord pour affronter Wolverhampton Wanderers, puis ce sera le grand derby local contre Brentford à Craven Cottage le samedi 20 août.

Liverpool : Il y a un match amical à huis clos dimanche contre Aston Villa, avec Liverpool le prochain en compétition les lundis consécutifs, contre Crystal Palace à Anfield le lundi 15 août et un voyage à Manchester United le 22 août.