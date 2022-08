Liverpool sauve la dernière victoire contre Newcastle mais Trent Alexander-Arnold se débat dans le thriller d’Anfield: réaction, notes

Liverpool a battu Newcastle sur un but marqué à la 98e minute. Andrew Powell/Liverpool FC via Getty Images

Fabio Carvalho a remporté une victoire 2-1 pour Liverpool contre Newcastle United avec une superbe volée cinq minutes après le début de la saison qui a mis fin au début de saison invaincu des visiteurs et a permis à l’équipe de Jurgen Klopp de rester en contact avec les premiers meneurs de rythme de la Premier League.

Le premier but d’Alexander Isak pour Newcastle avait donné à l’équipe d’Eddie Howe une première mi-temps, mais l’égalisation de Roberto Firmino en seconde période semblait avoir valu un match nul à Liverpool avant que Carvalho ne signe l’été pour sceller la victoire en faisant une volée sur la barre transversale à la 98e minute.

Voici notre réaction à l’affrontement de mercredi en Premier League à Anfield.

Réaction rapide

1. Le drame tardif donne aux Reds un autre résultat clé

L’héroïsme de Fabio Carvalho a non seulement mis fin au début de saison invaincu de Newcastle, mais a également permis à l’équipe de Jurgen Klopp de rester en contact avec les premiers meneurs de rythme de la Premier League. Après que le premier but d’Alexander Isak pour Newcastle ait donné une première mi-temps à l’équipe d’Eddie Howe, Liverpool semblait destiné à un match nul après l’égalisation de Roberto Firmino en seconde période.

Mais le but de Carvalho a scellé la victoire, ce qui a déclenché des scènes sauvages dans les tribunes et aussi sur la ligne de touche, où le personnel d’entraîneurs et les remplaçants des deux équipes se sont affrontés pendant les célébrations. Les scènes joyeuses reflétaient l’importance de la victoire pour Liverpool. Avec une crise croissante des blessures au milieu de terrain et la signature record de Darwin Nunez servant le dernier match d’une suspension de trois matches, Liverpool risquait de tomber de manière inquiétante loin du rythme en haut du tableau avec plus de points perdus.

La victoire 9-0 de samedi contre l’AFC Bournemouth avait été leur seule victoire de la saison, donc même à ce stade précoce, un autre échec aurait laissé Liverpool avec beaucoup à faire pour rattraper les leaders Arsenal et les champions Manchester City. Mais le vainqueur de Carvalho aura changé l’ambiance à Anfield avant le derby du Merseyside samedi contre Everton à Goodison Park et cela pourrait s’avérer être un moment clé de la saison pour l’équipe de Klopp.

2. Isak impressionne lors de ses débuts à Newcastle

Un début de rêve pour sa carrière à Newcastle en marquant lors de ses débuts après un transfert de 58 millions de livres sterling de la Real Sociedad. Mais pour une décision de hors-jeu serrée du VAR qui a exclu un autre but en seconde période, l’international suédois aurait marqué deux buts et, sans ce drame de fin de match, aurait potentiellement émergé comme vainqueur du match.

N’ayant reçu un permis de travail que dans les heures qui ont précédé le coup d’envoi, Isak a été ajouté tardivement à l’équipe de Howe à Anfield, mais l’attaquant de 22 ans a donné à Newcastle une mise à niveau instantanée dans le tiers offensif du terrain. Le bilan de forme inégal de Callum Wilson et le manque de buts de Chris Wood ont laissé Newcastle sans avantage, mais Isak semble être la solution à leurs problèmes.

En plus de marquer avec une finition nette de la passe de Sean Longstaff, Isak a mené la ligne comme un avant-centre traditionnel et a donné aux défenseurs de Liverpool Virgil van Dijk et Joe Gomez un véritable entraînement tout au long du match. Il a apporté physique, mouvement et rythme de travail pour donner à Newcastle une première ligne de défense énergique. Au moment où il a été remplacé par Wood à la 64e minute, Isak s’était heurté au sol, mais il avait plus que fait sa marque.

3. Alexander-Arnold redevient préoccupant

Il n’y a pas de terrain d’entente dans le débat sur Trent Alexander-Arnold. Selon votre point de vue, il est soit un arrière moderne de classe mondiale qui est crucial pour le jeu offensif de Liverpool, soit un handicap défensif. Jurgen Klopp est fermement dans le camp positif en ce qui concerne l’arrière droit, mais le manager anglais Gareth Southgate a d’autres idées et rien ne garantit que le joueur de 23 ans fera même partie de l’équipe de Coupe du monde de son pays plus tard cette année. . C’était une nuit, cependant, où les critiques d’Alexander-Arnold ont reçu plus de preuves des lacunes du défenseur.

Tout simplement, il a été exposé à maintes reprises alors que Newcastle ciblait sa zone du terrain pour attaquer des raids. L’ailier Ryan Fraser a régulièrement battu l’homme de Liverpool et le but de Newcastle en première mi-temps était le résultat direct d’Alexander-Arnold tentant une passe transversale imprudente qui a concédé la possession aux visiteurs et a conduit Isak à marquer quelques secondes plus tard.

En revanche, Kieran Trippier de Newcastle a donné une performance d’arrière droit de classe de maître pour l’équipe d’Eddie Howe, offrant fiabilité et conscience chaque fois que Liverpool attaquait. Alexander-Arnold doit en quelque sorte ajouter une partie de la discipline défensive de Trippier à son jeu, mais ce faisant, il devra peut-être sacrifier certaines des qualités qui le rendent si important pour le système de Klopp.

Trent Alexander-Arnold a eu une performance terne. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Notes des joueurs

Liverpool : Alisson 6 ; Trent Alexander-Arnold 5, Joe Gomez 5, Virgil van Dijk 6, Andy Robertson 6 ; Jordan Henderson 6, Fabinho 6, Harvey Elliott 8 ; Mohamed Salah 7, Roberto Firmino 7, Luis Diaz 6.

Sous-titres : James Milner 6, Konstantinos Tsimikas 6, Fabio Carvalho 6.

Newcastle United: Nick Pape 7; Kieran Trippier 7, Jamaal Lascelles 7, Dan Burn 7, Matt Targett 7 ; Joelinton 6; Sean Longstaff 6, Joe Willock 6 ; Miguel Almiron 7, Alexander Isak 7, Ryan Fraser 6.

Sous-titres : Chris Wood 6, Jacob Murphy 6, Elliot Anderson 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Harvey Elliott, Liverpool

Le jeune profite pleinement de la crise des blessures au milieu de terrain à Anfield, le manager Jurgen Klopp donnant au joueur de 19 ans la chance de prouver sa valeur en l’absence de coéquipiers plus établis et il a de nouveau joué un rôle important pour l’équipe. La passe d’Elliott à Mohamed Salah a conduit à l’égalisation de Roberto Firmino en seconde période. Mais pour une blessure grave la saison dernière, Elliott pourrait maintenant être sur la bonne voie pour l’équipe de Coupe du monde d’Angleterre.

Le pire : Trent Alexander-Arnold, Liverpool

Alexander-Arnold était l’interprète le moins impressionnant de Liverpool, mais Joe Gomez a également eu une nuit inquiétante à l’arrière. Gomez et Alexander-Arnold forment le côté droit des quatre arrières, mais leur communication et leur concentration seront une préoccupation pour Jurgen Klopp.

Moments marquants

De bonnes vibrations tout autour d’Anfield après ce thriller.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“J’étais juste dans la bonne zone. Regardez ça, ces fans, ils nous ont permis de continuer… Sans les fans, cela ne serait pas possible. Nous avons juste continué et trois points bien mérités.” — Fabio Carvalho de Liverpool, à BT Sport

“C’est la douleur du football. C’est le côté horrible quand votre équipe a tout donné. C’est écœurant pour nous mais cela fait partie du jeu. Nous n’avons tout simplement pas traité le corner.”– Le manager de Newcastle, Eddie Howe, à BBC Sport

“Je pensais que ça allait être un début de rêve. Ces derniers jours ont été mouvementés. Je suis content d’avoir eu mes premières minutes aujourd’hui… Vous pouvez voir les garçons, très déçus mais nous avons un autre match juste au coin de la rue et je pense que nous devons utiliser ce sentiment que nous ressentons comme énergie pour le prochain match.” – Alexander Isak de Newcastle, à BT Sport

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le but de Fabio Carvalho est le dernier vainqueur de Liverpool (90’+8) en Premier League.

– Roberto Firmino a marqué trois buts lors de ses deux derniers matchs de Premier League après n’avoir inscrit qu’un seul but lors de ses 16 derniers matchs de championnat.

Suivant

Liverpool : Les Reds traversent le parc Stanley pour affronter Everton à Goodison Park samedi pour le derby du Merseyside. Liverpool se rendra ensuite à Naples pour son match d’ouverture de la phase de groupes de la Ligue des champions mercredi prochain.

Newcastle United: Retour à St James’ Park pour accueillir Crystal Palace samedi.