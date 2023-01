Liverpool saute au-dessus de Man Utd alors que Man City reste en tête de la Deloitte Football Money League | Nouvelles du football

Liverpool a grimpé de quatre places à la troisième place de la Deloitte Football Money League pour 2021/22, les plaçant au-dessus de Manchester United pour la première fois en 26 ans d’histoire de la publication.

Manchester City conservent leur place au sommet de la Money League, qui classe les 20 clubs les plus générateurs de revenus du football mondial, avec Real Madrid (2ème), Manchester United (4ème) et Paris Saint Germain (5e) composant le reste des cinq premiers.

Liverpool est le plus grand joueur de l’édition de cette année grâce à une augmentation des revenus de près de 22%, passant de 487,4 millions de livres sterling en 2020/21 à 594,3 millions de livres sterling en 2021/22.

Deloitte a attribué l’ascension de Liverpool aux revenus de diffusion supplémentaires générés par leur course à la finale de la Ligue des champions 2022 et à une augmentation particulièrement significative des revenus de la journée.

Frais de transfert non inclus La Deloitte Football Money League prend en compte les revenus provenant des jours de match, de la diffusion et des sources commerciales et exclut les frais de transfert des joueurs.

La Money League de cette année met en lumière la puissance financière de la Premier League, les clubs de Premier League représentant plus de la moitié des 20 inclus, dont deux nouvelles entrées dans Leeds United (18ème) et Newcastle United (20e).

Arsenal (10e) devient le premier nouveau club à entrer dans le top 10 de la Money League depuis 2018/19, passant de la 11e place grâce à une augmentation des revenus de 13%, passant de 324,5 M £ à 367,1 M £, mais ils restent derrière Chelsea (8e), qui a gagné 481,3 millions de livres sterling et Tottenham (9ème) dont le total de 442,8 millions de livres sterling représente une énorme augmentation de 23% par rapport à 2020/21.

West Ham (15e) est le deuxième club de Premier League le plus élevé, leurs revenus ont augmenté de 30% d’une année sur l’autre, passant de 196,1 millions de livres sterling en 2020/21 à 255,1 millions de livres sterling en 2021/22, le plus grand de tous les clubs de l’argent Ligue.

Les nouveaux représentants de la Premier League de la Money League, Leeds et Newcastle, quant à eux, grimper dans le top 20 après avoir généré des revenus de 189,2 M £ et 179,8 M £ respectivement en 2021/22.

La ville de Leicester (17ème) et Everton (19e) sont les seuls clubs de Premier League de la Money League dont les revenus ont chuté, d’environ 6% chacun, à 213,6 millions de livres sterling et 181 millions de livres sterling respectivement, les voyant perdre deux places dans le cas de Leicester et une place dans celui d’Everton.

Le tableau était moins brillant pour les clubs des autres ligues majeures européennes.

Bayern Munich (6ème) et Barcelone (7e) les revenus ont légèrement augmenté, de 2% et 5% respectivement, à 553,5 millions de livres sterling et 540,5 millions de livres sterling, mais cette croissance modeste les a fait perdre trois places chacun dans la Money League.

Atletico Madrid (12ème) et AC Milan (16e) s’en est mieux sorti, les revenus ont augmenté de 13% et 17%, à 333,6 millions de livres sterling et 224,4 millions de livres sterling, les voyant grimper d’une place chacun, mais Juventus (11ème) et celui de l’Inter Milan (14e) les revenus ont chuté d’environ 12 et 11 pour cent, tandis que du Borussia Dortmund (13e) n’a augmenté que légèrement.

La domination de la Premier League expliquée

“Pour la première fois, les clubs de Premier League occupent la part du lion des postes dans la Football Money League de Deloitte”, a déclaré Tim Bridge, associé principal du Sports Business Group de Deloitte.

“La question est maintenant de savoir si d’autres ligues peuvent combler l’écart, probablement en augmentant la valeur des futurs droits médiatiques internationaux, ou si la Premier League sera pratiquement intouchable, en termes de revenus.

Image:

Phil Foden de Manchester City célèbre avec Erling Haaland contre Liverpool





“La Premier League a été la seule des cinq grandes ligues européennes à connaître une augmentation de la valeur de ses droits médias lors de son dernier processus de vente de droits.

“Il continue d’attirer des millions de followers dans le monde et ses clubs membres ont un plus grand avantage en termes de revenus par rapport à leurs rivaux internationaux.

“L’intérêt des partenaires commerciaux, des fans et des investisseurs pour la Premier League semble plus élevé que jamais. Bien que cela suggère un optimisme pour une croissance future, les appels continus à une plus grande répartition de la richesse financière des clubs anglais dans le système de football et l’impact d’un coût de -vivre la crise rend d’autant plus important pour les parties prenantes du jeu de rester clairement concentrées sur leur responsabilité en tant que gardiens des principaux clubs.”

Sam Boor, directeur du Sports Business Group de Deloitte, a ajouté : “La supériorité financière de la Premier League ne sera probablement pas remise en cause dans les saisons à venir.

“Cela est particulièrement évident à un moment où ces clubs continuent d’attirer des investissements internationaux qui, souvent, dans les meilleurs exemples, encouragent à se concentrer sur la rentabilité, ainsi que sur le succès sur le terrain.”

Man Utd deuxième parmi les équipes féminines

Image:

L’équipe féminine de Manchester United se classe deuxième pour les revenus générés





Pour la première fois, la Money League a également rapporté des revenus générés par les équipes féminines des clubs de la Money League.

Manchester United classé deuxième derrière Barceloneleur côté féminin générant 5,1 millions de livres sterling, suivi de Manchester City (4,3 millions de livres sterling), Paris Saint Germain (3 millions de livres sterling), Arsenal (1,9 million £) et Tottenham (1,8 M £).

Bridge a ajouté: “Le football professionnel féminin n’en est qu’au début de son parcours et les revenus rapportés par les meilleurs clubs à ce stade précoce laissent entrevoir la valeur significative que les équipes féminines généreront au cours des saisons à venir.

« Couplé à une prise de décision à long terme et axée sur la croissance, nous prévoyons que le développement de données de l’industrie analysant le sport féminin soutiendra également le succès dans le football féminin.

“Cela permettra aux clubs et aux ligues de démontrer clairement la valeur de leurs équipes féminines et la base de fans qu’elles attirent.”