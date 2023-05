Liverpool se rapproche d’un talent « un sur un million » à ajouter au milieu de terrain avant la saison prochaine.

Les rouges ont officiellement confirmé (s’ouvre dans un nouvel onglet) les départs de quatre joueurs de la première équipe d’Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner, Naby Keita et Roberto Firmino, ce qui signifie que trois milieux de terrain sortent cet été. On pense généralement que Jurgen Klopp voudra se renforcer à ce poste – mais la déclaration du club renforce encore le besoin de sang neuf dans l’équipe de Liverpool.

Les Merseysiders ont été liés à une foule de joueurs qui peuvent jouer au centre du parc, mais maintenant, une star qui a été liée à une foule de grandes équipes telles qu’Arsenal et Chelsea est apparue comme la plus susceptible de déménager à Anfield.

Au moins trois milieux de terrain quittent Liverpool cet été (Crédit image : Julian Finney/Getty Images)

Selon un journaliste belge, Sacha Tavolieri (s’ouvre dans un nouvel onglet)le milieu de terrain relégué de Southampton, Romeo Lavia, devrait quitter St. Mary’s après un seul par saison, les Reds étant en pole position pour la signature de la star de 40 millions de livres sterling.

« Oui [he will leave the club]c’est l’un des grands joueurs qui a montré ses talents et ses capacités cette saison, donc il ne fera pas partie du projet de Southampton en Championship, je peux vous l’assurer », a déclaré Tavolieri sur Télévision des hommes rouges (s’ouvre dans un nouvel onglet).

« Dans l’état actuel des choses, Liverpool est le club le plus proche [to signing Lavia], pour le moment, il n’y a aucun signe réel de Guardiola qu’il veut le récupérer. Il semble que Manchester attende de voir ce qui se passe avec Gundogan avant de décider ce qu’il veut faire avec Lavia.

Lavia a été l’un des rares points positifs dans une saison morne pour les Saints, avec l’intérêt de plusieurs grandes équipes. Comme cité par Het Nieuwsblad via À l’intérieurFutbol (s’ouvre dans un nouvel onglet)Vincent Kompany – qui a vu Lavia de près à Anderlecht – a décrit le jeune comme « un sur un million ».

Romeo Lavia dépossède Mohamed Salah en Premier League (Crédit image : Jan Kruger/Getty Images)

« Quand Romeo s’entraînait encore ici avec l’équipe A, il a montré qu’il était très désireux d’apprendre et prêt à écouter », a déclaré Kompany à propos du talent à Anderlecht. « Il a beaucoup ramassé et a montré qu’il était agressif dans la récupération du ballon et tout en étant calme sur le ballon. »

Lavia est valorisée à 25 M€ par Marché de transfert (s’ouvre dans un nouvel onglet).

