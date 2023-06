Liverpool s’apprête à signer Alexis Mac Allister – pour beaucoup moins que prévu: rapport

Liverpool a conclu un accord pour qu’Alexis Mac Allister rejoigne Brighton & Hove Albion.

C’est selon le journaliste italien et gourou prolifique des transferts Fabrice Romanoqui a donné le « c’est parti » signature de l’accordconfirmant qu’un accord a été trouvé.

Les Reds ont été fortement liés à l’Argentin ces dernières semaines – et même le patron de Brighton, Roberto De Zerbi, a même admis le Sports du ciel que Mac Allister pourrait partir aux côtés de son coéquipier Moises Caicedo.

Alexis Mac Allister et Moises Caicedo pourraient tous les deux partir cet été. (Crédit image : Getty Images)

Romano a également confirmé que un examen médical est prévu ensuite, avec d’autres cibles à acquérir une fois cet accord terminé. En fait, l’Italien a décrit cet accord comme « garanti à 100% » dès avril.

« Alexis Mac Allister et son camp considèrent qu’un déménagement estival loin de Brighton est garanti à 100% », a confirmé Romano dans son Briefing quotidien. « On s’attend à un transfert rapide. Liverpool et Manchester United semblent tous deux prêts à ouvrir bientôt des pourparlers du côté du joueur.

Des pourparlers sont apparemment en cours avec les milieux de terrain défensifs Manu Kone et Khephren Thuram, maintenant, avec Gabri Veiga également une cible.

Curieusement, Romano a également affirmé que « Liverpool paiera la clause de rachat dans les prochains jours, bien moins que les frais annoncés de 60 millions de livres sterling ».

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a peut-être conclu un accord avec Alexis Mac Allister (Crédit image : Jan Kruger/Getty Images)

On pense que Liverpool a mis fin à sa poursuite de Jude Bellingham en raison de problèmes financiers cet été, donc sécuriser Mac Allister pour une somme modique sera une bonne nouvelle pour les fans des Reds. On dit que les Merseysiders recherchent également une couverture défensive.

Mac Allsiter est valorisé à 42 M€ par Marché de transfert.

Plus d’histoires de Liverpool

L’échec de la poursuite de Jude Bellingham par Liverpool a conduit à une discussion sur qui est à blâmer, avec C’est Anfield écrit que la faute incombe à la fois à Jurgen Klopp et à la propriété FSG pour QuatreQuatreDeux.

Les Reds envisagent un certain nombre d’alternatives possibles, notamment Ryan Gravenberch du Bayern Munich, la star de l’Inter Milan Nicolo Barella, le milieu de terrain de Brighton Moises Caidedo et le milieu de terrain marginal de Chelsea Conor Gallagher. L’ex-Red Jose Enrique s’est demandé si les Merseysiders avaient même besoin de Bellingham, de toute façon.