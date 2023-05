Liverpool s’apprête à offrir 70 millions de livres sterling pour signer Alexis Mac Allister, selon un rapport

Selon les rapports du média anglais Mirror, Liverpool est le favori pour signer le milieu de terrain de Brighton Alexis Mac Allister dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 70 millions de livres sterling.

Les autres rivaux Manchester United et Arsenal seraient également intéressés par le joueur. Pourtant, le vainqueur argentin de la Coupe du monde est prêt à confier son avenir aux géants du Merseyside.

Mac Allister a été le pilier de l’équipe de Brighton, qui a connu une saison brillante et fait pression pour une place en Europe à la fin de la saison.

Mac Allister a fait une belle Coupe du monde

Le joueur de 24 ans a également connu une brillante Coupe du monde l’année dernière au Qatar, aidant son équipe nationale à remporter son premier triomphe dans la compétition depuis 1986.

Après une saison décevante, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, aimerait renforcer l’équipe lors du mercato estival.

On pense que le manager allemand aimerait apporter trois ajouts de qualité au milieu de terrain, avec des joueurs comme James Milner, Naby Kieta et Alex Oxlade-Chamberlain qui se dirigent tous vers la sortie.

On pense que Milner rejoindra Brighton sur un transfert gratuit.

On pense également que Brighton a commencé à trouver un remplaçant pour Mac Allister. Le journaliste de transfert fiable Fabrizio Romano a affirmé que les Seagulls étaient proches d’un accord verbal pour signer le milieu de terrain du Borussia Dortmund Mahmoud Dahoud en tant qu’agent libre.

Brighton s’attend à un roulement de joueurs

Un accord de 30 millions de livres sterling pour signer l’attaquant de Watford Joao Pedro a déjà été confirmé, le manager Roberto De Zerbi ayant admis avoir perdu des joueurs clés cet été.

Mac Allister s’intégrerait directement dans le milieu de terrain de Liverpool avec le joueur capable de jouer de chaque côté du parc, en tant que pivot ou milieu de terrain offensif juste derrière un attaquant solitaire.

Mac Allister est tout aussi à l’aise pour jouer un 4-2-3-1, le système similaire déployé à Brighton et s’intègre également à l’aise dans un 4-3-3 qui a aidé l’Argentine à triompher au Qatar. De plus, il est également adepte des coups de pied arrêtés et a déjà marqué 10 buts en Premier League cette saison.

Le rapport affirme également que faire venir l’Argentin est l’option parfaite après avoir raté Jude Bellingham, le milieu de terrain de Dortmund qui est désormais un favori pour rejoindre les géants espagnols du Real Madrid.

Crédit photo : IMAGO / PA Images