Liverpool s’apprête à faire venir un prodige sénégalais en remplacement sensationnel du milieu de terrain: rapport

Liverpool envisage de faire venir un prodige sénégalais pour combler un vide au centre du milieu de terrain.

Ce qui semblait être la position la plus surpeuplée des Reds a rapidement été libéré ces dernières semaines avec Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita quittant tous Anfield. Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister sont arrivés en remplacement, mais l’exode ne semble pas encore terminé.

Avec les piliers Fabinho et Jordan Henderson tous deux cibles pour la Saudi Pro League, le manager Jurgen Klopp a du mal à remodeler son équipe avec des remplaçants adéquats – mais un joker est apparu comme une option surprise.

Jordan Henderson a été sur le radar pour l’Arabie saoudite (Crédit image : Getty)

Lors d’un entretien avec Tutomercatol’agent Gerald Sagoe a confirmé que son client, Pape Demba Diop, était une cible pour Liverpool ces dernières semaines.

« Oui, vers la fin de la saison dernière alors qu’il était occupé avec l’équipe nationale, nous avons été contactés par Liverpool et nous avons eu des réunions préliminaires à Paris », a déclaré Sagoe.

« Trois équipes françaises ont manifesté leur intérêt et certaines équipes italiennes, dont Napoli, ont manifesté leur intérêt. Avec mon avocat, Alessandro Mazzucato, nous aurons des rendez-vous en Allemagne dans les prochaines semaines. Voyons ce qui se passe. »

Jouant dans le deuxième niveau du football belge, Diop serait le genre de joyau qui serait un énorme coup d’État pour Liverpool à ramasser à bon marché, leur permettant d’investir plus lourdement ailleurs dans l’équipe. Le nouveau directeur du football, Jorg Schmadtke, pourrait également être à remercier pour cette décision, l’Allemand ayant facilité de nombreux accords entre la Belgique et la Bundesliga dans le passé.

Pape Demba Diop est une cible surprise pour Liverpool (Crédit image : Hector Vivas – FIFA/FIFA via Getty Images)

En fait, Schmadtke a déjà vendu Victor Osimhen à l’équipe belge de Charleroi pour seulement 3,5 millions d’euros alors qu’il travaillait à Wolfsburg.

Diop est évalué par Marché de transfert vaut 300 000 €.

Informations sur les transferts de Liverpool s’accélère avant une énorme refonte à Anfield cet été.

Benjamin Pavard du Bayern Munich a été liéalors que James Ward-Prowse serait sur la liste restreinte. Gabri Veiga du Celta Vigo est une cible et Khephren Thuram de Nice serait sur le point de rejoindre – mais Manuel Ugarte est une star qui ne déménagera pas dans le Merseyside.

Entre-temps, Diogo Jota a déclaré à la FFT que Liverpool pouvait remporter le titre en 2024.