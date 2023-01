Liverpool s’apprête à faire une “offre publique d’achat monstrueuse” du Qatar en février

Liverpool se prépare à être repris par des propriétaires super riches du Moyen-Orient.

Au cours des 18 derniers mois, Newcastle United et Chelsea ont eu d’énormes prises de contrôle, avec un rapport récent de Sports du ciel (s’ouvre dans un nouvel onglet) reliant Tottenham à un investissement des propriétaires du Paris Saint-Germain, Qatar Sports Investments.

Maintenant, il semble que les Merseysiders soient les prochains, leur propre propriétaire Fenway Sports Group ayant récemment mis le club en vente.

John W. Henry est à la tête de Liverpool depuis 2010 (Crédit image : Michael Regan – UEFA/UEFA via Getty Images)

journaliste qatari Mohammed Saïd Alkaabi (s’ouvre dans un nouvel onglet) a revendiqué (s’ouvre dans un nouvel onglet) que “le Qatar donne la priorité à l’acquisition du Liverpool Football Club et est sérieusement intéressé mais l’accord n’est pas conclu pour le moment. Nous verrons dans les prochains jours.”

Le télégraphe (s’ouvre dans un nouvel onglet) dit qu’une offre en février est apparemment probable, alors que selon Le miroir (s’ouvre dans un nouvel onglet)FSG veut un minimum de 4 milliards de livres sterling pour le club, après avoir demandé à Goldman Sachs et Morgan Stanley d’aider à la vente.

Avec Abu Dhabi possédant Manchester City et l’Arabie saoudite achetant Newcastle United en octobre 2021, Liverpool deviendrait le troisième club à appartenir à des groupes du Moyen-Orient. On pense que la FSG veut vendre grâce à un mélange du tristement célèbre effondrement de la Super League, ainsi que l’exemple de Chelsea et combien Roman Abramovich a récolté pour la vente de son actif en Premier League.

Manchester United a également été mis en vente par la famille Glazer. Bien qu’il n’y ait pas de rumeurs d’intérêt qatari pour les Red Devils, il semble cependant qu’ils pourraient bien être proposés à QSI.

En six mois sous Todd Boehly, Chelsea n’a dépensé que 32 millions de livres sterling de moins que Liverpool au cours des dix dernières fenêtres de transfert (Crédit image : Getty)

Malgré les critiques de la propriété actuelle de Liverpool de la part des supporters des Reds, le FSG a fortement investi dans les infrastructures. La construction sanctionnée d’une nouvelle tribune principale et le réaménagement de la tribune d’Anfield Road porteront la capacité d’Anfield à plus de 60 000, tandis que les Reds ont également échangé Melwood contre un nouveau centre d’entraînement ultramoderne à Kirby sous leur propriété.

Liverpool a été vendu au début de la saison 2010/11 lorsque le club était au bord de la faillite et les créanciers des Reds ont demandé à la Haute Cour d’autoriser la vente du club, annulant les souhaits des anciens propriétaires, Hicks et Gillett.

Plus d’histoires de Liverpool

Moises Caicedo pourrait être l’un des deux milieux de terrain de Brighton à se diriger vers le Merseyside: les Reds seraient dans une course à quatre pour signer Alexis Mac Allister, avec trois équipes européennes qui seraient également intéressées par le vainqueur argentin de la Coupe du monde.

On pense également que Liverpool travaille sur un contrat d’été de 44 millions de livres sterling pour le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, alors qu’ils pourraient affronter Tottenham pour Sofyan Amrabat, qui a joué pour le Maroc au Qatar 2022.

Dans d’autres nouvelles, l’arrivée récente d’Anfield, Cody Gakpo, a révélé que son compatriote Virgil van Dijk avait influencé sa décision de rejoindre les Reds.