La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été unique en son genre, mais il y avait encore beaucoup de transactions conclues, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Liverpool rejoint la course pour Garcia

Liverpool a rejoint Barcelone dans la course pour signer le défenseur de Manchester City Eric Garcia, selon Sport.



Barcelone a tenté de signer Garcia cet été, mais n’a pas pu parvenir à un accord, bien qu’ils soient favoris pour obtenir l’accord sur la ligne l’été prochain, lorsque Garcia deviendra un agent libre.

Cependant, alors que Garcia a exprimé son intérêt à rejoindre le Barça, City pourrait être plus disposé à faire des affaires en janvier dans le but de récupérer une partie de son investissement.

Liverpool est devenu un concurrent potentiel pour sa signature, les champions de la Premier League étant toujours épuisés en défense après les blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez.

Barcelone, cependant, pense toujours être en tête du peloton lorsqu’il s’agit de signer Garcia, que ce soit en janvier ou à la fin de la saison.

08h00 GMT: ICYMI – Sam Allardyce est de retour en Premier League après avoir été nommé entraîneur-chef de West Bromwich Albion après le départ de Slaven Bilic mercredi.

Le limogeage de Bilic est survenu le matin après un match nul surprise 1-1 avec Manchester City qui leur a apporté un point inattendu dans la bataille pour éviter la relégation. West Brom est deuxième à partir de la fin de la Premier League après avoir récolté seulement sept points en 13 matchs, leur seule victoire contre Sheffield United à la fin du mois dernier. Ils ont également fait match nul quatre matchs et en ont perdu huit.

Bilic, qui a été nommé patron de West Brom en juin 2019 et a été promu en Premier League la saison dernière, est le premier directeur de vol de haut niveau à perdre son poste cette campagne.

Allardyce, qui compte 512 matchs de Premier League à son actif, rejoindra le club avec son assistant de longue date Sammy Lee. Le joueur de 66 ans originaire de Dudley, en Angleterre, a conclu un contrat de 18 mois et commencera à s’entraîner dès jeudi avant le match de Premier League dimanche contre Aston Villa.

Szoboszlai terminera jeudi l’examen médical de Leipzig

On dirait enfin que Dominik Szoboszlai l’avenir sera confirmé jeudi, avec un journaliste italien Fabrizio Romano déclarant qu’un accord avec RB Leipzig a été conclu.

Romano explique qu’un accord réel – après 24 heures de spéculation – entre Leipzig et le club actuel de Szoboszlai, Salzbourg, est proche, et que des conditions personnelles ont également été convenues.

Il pense que l’accord sera confirmé jeudi, avec Szoboszlai prêt à terminer son examen médical.

Le milieu de terrain fait l’objet d’intenses spéculations sur les transferts depuis le début de la saison 2020-2021, Arsenal étant lié à la signature de l’international hongrois.

Le Real Madrid et le Bayern Munich étaient également intéressés par le joueur de 20 ans, mais un accord semble être conclu entre les clubs frères de Leipzig et de Salzbourg.

Braaf prêt pour le déménagement en Allemagne

Manchester City s’apprête à vendre un jeune talentueux Jayden Braaf, a salué le prochain Jadon Sancho, moins d’un an après que le jeune a engagé son avenir dans le club, rapporte le Daily Mail.

Braaf a trouvé des opportunités difficiles à trouver à Manchester City après avoir rejoint le PSV Eindhoven il y a deux saisons, et il semble que son temps au club pourrait être terminé.

Un certain nombre de clubs de Bundesliga le surveilleraient, tandis que City serait ouvert à un prêt le mois prochain. Cependant, il semble qu’un déménagement permanent soit plus probable.

Braaf coûterait à tous les prétendants environ 8 millions de livres sterling, et il est probable que City insère une clause de rachat dans tout accord.

Braaf a remporté le prix du joueur de l’année des moins de 23 ans en juillet plus tôt cette année.

– Le magasin français Le10Sport suggère que Liverpool envisage de remplacer Georginio Wijnaldum avec Renato Sanches. Barcelone est vivement pressé de signer Wijnaldum cet été et pourrait même convenir d’un accord en janvier, le joueur n’ayant toujours pas accepté de prolonger son contrat existant à Liverpool. Et si tel est le cas, apparemment la star de Lille, Sanches, est en tête de la liste des remplaçants les plus recherchés de Klopp.

– Marseille doit équilibrer les comptes en janvier, et Le10Sport estime le défenseur Boubacar Kamara pourrait leur rapporter jusqu’à 60 millions d’euros de Barcelone ou du Bayern Munich. Marseille est quatrième du tableau et cherche à ajouter ses propres renforts, mais pour ce faire, ils doivent vendre avant de pouvoir acheter, et Kamara pourrait leur permettre de faire des ajouts clés ailleurs. Kamara a joué cette saison en défense et en tant que milieu de terrain central.