Liverpool s’aligne sur la star anglaise pour devenir la première signature d’Arne Slot dans une décision controversée: rapport

Liverpool souhaite recruter une star anglaise cet été comme premier achat d’Arne Slot – et cela pourrait envoyer une onde de choc à travers la Premier League.

Les Reds sont prêts pour un grand été avec le patron de longue date Jurgen Klopp se dirigeant vers la porte de sortie. Le manager de Feyenoord, Slot, est sur le point de le remplacer et aurait envie de mettre son empreinte sur une équipe qui a boité à la troisième place du classement après avoir mené la Premier League à plusieurs stades.

Slot pourrait également ébouriffer les plumes, faisant venir une superstar aux dépens d’Arsenal – tout en bouleversant également ses rivaux locaux.

Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, pourrait voir ses projets de transfert ruinés par Liverpool (Crédit image : Getty Images)

Liverpool serait intéressé par la signature de l’ailier de Newcastle United Anthony Gordon dans le cadre d’un accord qui pourrait faire échouer les projets de transfert estival d’Arsenal.

Gordon a rejoint les Magpies pour un contrat de trois ans et demi en janvier 2023 et a impressionné lors de sa première saison complète à St. James’ Park. Le joueur de 23 ans a marqué le double des buts et des passes décisives en Premier League, avec 10 de chaque en 34 apparitions – mais la façon dont il a quitté Everton est toujours controversée parmi de nombreux fans des Toffees.

Mais les performances de Gordon ont également suscité l’intérêt de la moitié rouge du Merseyside, selon L’étoile, dans un transfert qui pourrait être explosif. Le rapport affirme que le nom de Gordon figure sur la liste restreinte des cibles des Reds pour un grand été à venir, Jurgen Klopp devant partir à la fin de la saison 2023/24.

Newcastle sera réticent à une vente, après avoir dépensé 45 millions de livres sterling pour recruter l’ailier il y a à peine 18 mois, mais devra réaliser au moins une vente importante pour rester en conformité avec les règles du fair-play financier cet été.

Dans cet esprit, L’Express écrit que l’intérêt de Liverpool pour Gordon pourrait être une mauvaise nouvelle pour les espoirs d’Arsenal de recruter Alexander Isak. L’attaquant suédois a été lié à un changement d’Emirates, mais Newcastle pourrait choisir de ne pas vendre s’il rapporte beaucoup d’argent à Gordon.

Arsenal tient à l’attaquant de Newcastle Isak (Crédit image : Getty Images)

Gordon est évalué à 43 millions de livres sterling par Marché de transfert et compte 12 buts et 11 passes décisives à son actif en 63 matches à Newcastle depuis son transfert à Tyneside l’année dernière.

L’attaquant né à Liverpool a gravi les échelons des jeunes d’Everton après avoir été libéré par Liverpool alors qu’il était un jeune garçon.

