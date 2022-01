Liverpool rivalise avec Man United et Tottenham pour signer l’ailier de Porto Luis Diaz

Tottenham était également en pourparlers avec les Wolves au sujet de la signature d’Adama Traoré, mais les clubs n’ont pas été en mesure de s’entendre sur des frais et Barcelone a proposé une offre qui devrait maintenant emmener Traoré au Camp Nou.

Liverpool envoie une équipe en Amérique du Sud vendredi dans le but d’accélérer les formalités administratives du transfert, avec un travail préparatoire déjà effectué par Julian Ward, qui s’apprête à remplacer Michel Edwards en tant que directeur sportif à Anfield cet été.

La Colombie doit affronter l’Argentine à Cordoue mardi. Des sources ont donc déclaré à ESPN que Liverpool était confronté au défi logistique d’organiser un examen médical pour Diaz, ainsi que de convenir des conditions et de conclure un accord avec Porto.

Alors que Liverpool est désormais le favori pour signer Diaz, qui a remporté 31 sélections pour la Colombie, des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait des complications qui pourraient encore anéantir les espoirs d’un accord conclu avant la date limite de 23 h GMT (17 h HE) le Lundi.

Mais avec le club portugais maintenant prêt à décharger le joueur avant la date limite de transfert de lundi moyennant des frais réduits de 37 millions de livres sterling plus 12,5 millions de livres supplémentaires en versements liés aux performances, les Spurs semblaient prêts à le signer après l’ouverture des pourparlers avec Porto et Diaz cette semaine. .

Liverpool tente de battre Tottenham et Manchester United pour la signature de 37 millions de livres sterling de l’ailier de Porto Luis Díaz après avoir abandonné son intention d’attendre l’été pour signer l’international colombien, ont déclaré des sources à ESPN.

