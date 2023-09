Liverpool répond à deux questions mais il en reste une importante après la victoire d’Aston Villa

Liverpool n’avait disputé que quatre matches de compétition depuis la dernière fois qu’il avait accueilli Aston Villa, mais beaucoup de choses avaient changé à Anfield au cours des 106 jours qui ont suivi.

Ce dernier match à domicile de la saison dernière a vu des adieux émouvants pour Roberto Firmino et James Milner, ainsi que des adieux pour Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita. Mais peu de gens, en cette journée ensoleillée de mai, auraient imaginé que Fabinho et Jordan Henderson les suivraient également vers la sortie cet été.

« Liverpool a redémarré », c’est ainsi que Jurgen Klopp l’a décrit avant la nouvelle saison, mais la feuille d’équipe pour son premier match après la fermeture de la fenêtre de transfert manquait d’un milieu de terrain défensif spécialisé.

Ceci, outre le fait de ne pas ajouter de défenseur central, est désormais une grande préoccupation pour les supporters de Liverpool. L’absence de « DM » et de défenseur central gauche finira-t-elle par hanter Klopp ?

D’après les preuves contre Villa, c’est non.

Joe Gomez, remplaçant Virgil van Dijk, suspendu, a été particulièrement impressionnant, tandis que le milieu de terrain nouvellement énergique de Liverpool a souligné exactement ce qui manquait la saison dernière.

En effet, Klopp avait souligné le pressing problématique et souvent léthargique du milieu de terrain comme étant le problème lorsque sa défense a été remise en question la saison dernière, donc avoir Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai la jeunesse, l’énergie et la capacité de pressing fournissent la preuve qu’il avait raison là-bas.

« C’est très utile d’avoir des défenseurs centraux solides », a déclaré Klopp après la victoire 3-0 de son équipe. « Mais si vous les laissez tranquilles, le terrain est trop grand pour être défendu. Aujourd’hui, nous étions vraiment ensemble, très compacts, l’engagement était de premier ordre et c’est pourquoi nous avons joué comme nous l’avons fait. »

Curtis Jones est revenu étonnamment dans la formation de départ, le seul milieu de terrain défensif signé par Liverpool – Wataru Endo – étant tombé sur le banc quelques jours seulement après que Klopp ait admis que l’international japonais avait dû s’adapter à un « changement massif » de tactique en jouant pour une équipe. avec une ligne défensive plus élevée.

Mac Allister dans le rôle du « 6 »

(Crédit image : Getty Images)

Avec l’abandon d’Endo, c’est Mac Allister qui a de nouveau été chargé de jouer le rôle le plus important pour les Reds.

L’Argentin n’a certainement pas été engagé pour jouer ce rôle, mais la question se pose désormais de savoir si c’est là qu’il pourra jouer la majorité de son football cette saison. Il n’est pas le milieu de terrain défensif combatif et récupérateur de ballon que Klopp préférerait, mais il est proactif, interrompt le jeu et, pour des matchs comme celui-ci, peut très bien donner le tempo.

Mac Allister, Endo et peut-être le nouveau venu Ryan Gravenberch – qui a regardé depuis les tribunes après son arrivée vendredi après la date limite d’inscription de midi – pourraient alterner le rôle cette saison.

Liverpool, cependant, devra faire face à des tâches beaucoup plus difficiles que contre une équipe de Villa dont la haute ligne défensive a vraiment fait le jeu des Reds.

L’attaque clique – mais la question de Salah demeure pour l’instant

(Crédit image : Getty Images)

« J’ai aimé l’équipe aujourd’hui », a souri Klopp et a félicité Darwin Nunez après que l’Uruguayen ait obtenu sa première titularisation de la saison après son apparition de deux buts la semaine dernière à Newcastle.

La relation de Nunez avec Mo Salah était particulièrement impressionnante, tout comme lors de la pré-saison et pour le but vainqueur à Newcastle.

« Le partenariat était vraiment bon », a proposé Klopp à propos de ses « deux sprinteurs » qui se sont toujours retrouvés derrière.

Donc Liverpool, du moins pour le moment, a répondu aux deux grandes questions après la fenêtre, mais la grande question qui reste est l’avenir de Salah.

On a demandé directement à Klopp si la position du club avait changé, et il a répondu simplement « non », le patron étant surpris d’apprendre que la fenêtre de transfert de l’Arabie Saoudite se ferme jeudi, pas plus tard dans le mois.

Et Salah, a-t-il dit à l’Allemand qu’il voulait y aller ?

« Non. Il ne me l’a pas dit, mais il n’était pas obligé de le faire », a insisté Klopp. « Il parle de son entraînement, de ses performances et de son comportement. Nous avons eu des réunions cette semaine et les réunions ne portaient pas sur ce que nous avons fait dans le passé, mais sur ce que nous ferons dans le futur.

« Mo était avec le comité (de direction) des joueurs et avait des moments où il parlait et cela ne ressemblait en rien à ‘Au fait, ce n’est que jusqu’à la semaine prochaine’ ou autre. »

Liverpool entre dans la trêve internationale avec 10 points en quatre matchs au début de la saison, ce qu’il n’a réalisé qu’en sept matchs la saison dernière.

Les deux questions sur le milieu défensif et le défenseur central seront évaluées tout au long de la saison, mais pour Klopp et Liverpool, ils espèrent que celle sur Salah pourra être mise de côté avant le prochain match de Premier League dans quinze jours.

