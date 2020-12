Liverpool a rendu hommage à son ancien manager Gerard Houllier après son décès à l’âge de 73 ans.

Houllier a guidé les Reds vers le triplé de la FA Cup, de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de l’UEFA en 2001, battant Alaves 5-4 lors de la dernière sélection finale d’une saison remarquable, et il est connu comme l’un des patrons les plus titrés de l’illustre histoire du club. .

Le Français avait initialement rejoint les Reds en tant que co-manager aux côtés de Roy Evans à l’été 1998, mais lorsque ce partenariat a été rapidement mis fin, il a repris les rênes de manière permanente.

En plus de ce triplé en 2001, Houllier a également guidé Liverpool à la Coupe de la Ligue en 2003, et est crédité d’avoir nourri les carrières de Steven Gerrard, Jamie Carragher et Michael Owen.

Le club a écrit sur son compte Twitter: « Nous pleurons le décès de notre manager triplé, Gerard Houllier.

« Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Gerard et à ses nombreux amis. Repose en paix, Gerard Houllier 1947-2020. »

Owen a écrit sur Instagram: « Le cœur brisé d’apprendre que mon ancien patron, Gérard Houllier, est décédé. Un grand manager et un homme vraiment attentionné. »

Carragher a déclaré: Absolument dévasté par la nouvelle de Gerard Houllier, je n’ai été en contact avec lui que le mois dernier pour l’arranger à Liverpool. J’ai adoré cet homme en morceaux, il m’a changé en tant que personne et en tant que joueur et a obtenu @LFC retour des trophées gagnants. RIP Boss. »