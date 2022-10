Liverpool remporte une victoire bien méritée contre les Rangers, Nunez se débat

LIVERPOOL, Angleterre — L’équipe de Jurgen Klopp a amélioré ses chances de se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions après sa victoire 2-0 contre les Rangers à Anfield.

Trent Alexander-Arnold a marqué un superbe coup franc après avoir fait l’objet de critiques pour ses erreurs défensives ces derniers temps. Luis Diaz a fait une faute en seconde période dans la surface de réparation, que Mohamed Salah a ensuite convertie pour sceller la victoire de Liverpool.

Les Rangers sont dans une forme désastreuse alors qu’ils sont en bas de leur groupe et n’ont réussi à marquer jusqu’à présent dans aucun de leurs trois matches de Ligue des champions cette saison.

Réaction rapide :

1. Liverpool facilite le travail des Rangers pour stimuler les espoirs de la Ligue des champions

Liverpool a remporté une victoire bien méritée contre les Rangers alors qu’un coup franc de Trent Alexander-Arnold et un penalty de Mohamed Salah ont complété une victoire confortable à Anfield et consolidé la deuxième place du groupe A de la Ligue des champions. Après avoir subi une défaite 4-1 contre Napoli en ouverture match le mois dernier, les finalistes de la Ligue des champions de la saison dernière ont prolongé leur renaissance dans le groupe en devançant de trois points l’Ajax dans la course pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Et bien que le match ait été à court d’incidents et de buts en jeu ouvert, la victoire était indispensable pour Liverpool après un début de saison de championnat décevant qui voit l’équipe de Jurgen Klopp se trouver actuellement en neuvième position en Premier League.

Klopp avait déclaré que son équipe devait revenir à l’essentiel et se concentrer simplement sur le travail après avoir vu son équipe faire match nul 3-3 à domicile contre Brighton samedi. Fabinho a été retiré de la formation de départ, remplacé par Jordan Henderson et Thiago Alcantara, alors que Klopp est passé à une formation 4-2-3-1, mais c’est la plus grande qualité de Liverpool plutôt que des ajustements tactiques qui ont prouvé la perte des Rangers. Le club écossais a eu du mal à rivaliser avec l’équipe anglaise et Liverpool n’a jamais été menacé par l’équipe de Giovanni van Bronckhorst. Et après une série de résultats indifférents, les Rangers ont fourni l’opposition parfaite à Liverpool pour retrouver le chemin de la victoire. Ce sera peut-être une autre histoire la semaine prochaine dans ce qui sera probablement un Ibrox bruyant et intimidant, mais une autre victoire à Glasgow donnera à Liverpool une solide emprise sur la qualification et il est difficile d’envisager que les Rangers bouleversent l’équipe de Premier League.

2. Nunez à la recherche de forme et de confiance

Darwin Nunez avait l’air d’un batteur mondial lors de ses débuts à Liverpool contre Manchester City dans le Community Shield il y a moins de deux mois, mais la signature estivale de 75 millions de livres sterling de Benfica n’a plus réussi à marquer depuis le premier jour de la saison après un autre affichage sans but contre Rangers. L’entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré avant ce match que lui et son assistant Pep Lijnders avaient parlé à l’international uruguayen et tenté de le rassurer sur le fait que ses performances s’amélioreraient rapidement. Mais le joueur de 23 ans semblait à court de conviction contre les Rangers et un certain nombre d’occasions manquées ne contribueront pas à renforcer sa confiance.

Le gardien des Rangers Allan McGregor a effectué trois arrêts clés pour refuser à Nunez un but indispensable au cours de la première mi-temps à Anfield et bien qu’il ait fourni une présence physique à Liverpool pour jouer en attaque, cela s’est rarement terminé par un mouvement soigné ou une interaction avec son coéquipiers attaquants. L’interdiction de trois matches qu’il a dû purger à la suite d’un carton rouge contre Crystal Palace, puis les deux reports dus à la mort de la reine Elizabeth II, se sont combinés pour priver Nunez des matchs et de l’élan dont il avait besoin pour trouver une certaine cohérence. Nunez a maintenant disputé six matchs sans but. Avec Arsenal absent dimanche, Liverpool a besoin de lui pour commencer à marquer bientôt.

3. Rangers hors de leur profondeur en Ligue des champions

Les Rangers ont choqué l’Europe la saison dernière en se rendant jusqu’à la finale de la Ligue Europa, mais le club écossais a eu un douloureux test de réalité lors de sa première campagne en Ligue des champions depuis 2010. L’équipe de Giovanni van Bronckhorst a été surclassée par Liverpool à Anfield et le golfe entre les deux équipes étaient énormes, bien que l’équipe de Jurgen Klopp soit encore loin de sa meilleure forme en Premier League. Mis à part le gardien de but Allan McGregor, qui a effectué une série d’arrêts pour maintenir le score respectable, chaque joueur des Rangers a eu du mal à affronter son adversaire direct et ils ressemblaient à l’ombre de l’équipe qui a battu le Borussia Dortmund et le RB Leipzig sur le chemin de perdre le Finale de la Ligue Europa aux tirs au but contre l’Eintracht Francfort à Séville.

Le simple retour aux phases de groupes de la Ligue des champions cette saison a été une réalisation majeure pour les Rangers, qui ont vu leurs rivaux Celtic profiter de plusieurs campagnes dans la compétition ces dernières années. Mais bien qu’ils soient un club avec une histoire fière et un soutien formidable, les Rangers ressemblent à des recrues en Ligue des champions et leur défi est maintenant de s’assurer qu’ils ne se retrouvent pas avec six défaites consécutives dans le groupe A. Après trois matchs, ils ont pas de victoires, pas de points et pas de buts, mais il ne sera pas facile de renverser cette tendance lors des matchs restants contre Liverpool, Naples et l’Ajax.

Notes des joueurs

Liverpool : Alisson 6 ; Alexander-Arnold 7, Matip 7, Van Dijk 7, Tsimikas 6 ; Henderson 6, Thiago 7 Salah 7, Jota 7, Diaz 7, Nunez 6.

Sous-titres : Fabinho 6, Firmino 6, Elliott 6, Milner 6

Rangers : McGregor 9 ; Tavernier 5, Goldson 6, Davies 5, King 5, Barisic 5 ; Lundstram 5, Davis 6 ; Tillman 5, Kent 6, Morelos 4.

Sous-titres : Sakala 6, Jack 6, Colak 6, Kamara 6, Matondo 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Allan McGregor

Le gardien de but des Rangers a effectué un demi-tour à la retraite à la fin de la saison dernière et a choisi de continuer pendant une autre année à Ibrox, et le joueur de 40 ans a justifié cette décision par une démonstration provocante à Anfield. Les Rangers auraient pu être humiliés sans McGregor.

Le pire : Alfredo Morelos

L’attaquant colombien a marqué au rythme d’un but presque tous les deux matchs pour les Rangers depuis son arrivée en 2017, mais malgré son palmarès en Écosse, il n’a eu aucun impact contre Liverpool, permettant à Virgil van Dijk et Joel Matip leur plus facile. match de la saison.

Faits saillants et moments marquants

L’excellent coup franc de Trent Alexander-Arnold a donné l’avantage à Liverpool à la 7e minute.

Salah a doublé l’avance de Liverpool après que Luis Diaz ait été victime d’une faute dans la surface de réparation.

COOL DEPUIS LE POINT DE PÉNALITÉ ! @MoSalah 🇪🇬👑 pic.twitter.com/iVJcQIpClb – Liverpool FC États-Unis (@LFCUSA) 4 octobre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Jurgen Klopp de Liverpool sur la victoire : “J’ai vu ce soir une équipe totalement engagée, c’est ce que j’aime beaucoup. C’était exactement ce dont nous avions besoin ce soir. Une nouvelle formation, il fallait changer les choses. On a eu plein d’occasions, imaginez si on en avait pris plus. Vraiment bon jeu. Très important.

Le manager des Rangers Giovanni van Bronckhorst sur le match: “Nous affrontons l’une des meilleures équipes d’Europe … Le niveau auquel nous sommes confrontés est très élevé et le niveau que nous avons aujourd’hui n’était pas assez bon pour tirer quelque chose du jeu.”

Le milieu de terrain de Liverpool Jordan Henderson : “C’était bien là-bas. Vous essayez de ne pas écouter les médias sociaux, surtout lorsque vous traversez une période difficile en équipe. Mais cela peut être difficile, cela peut faire mal.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Depuis 2010-11, Trent Alexander-Arnold est le seul Anglais avec plus d’un but sur coup franc direct en Ligue des champions. Mardi a marqué son 2e après en avoir marqué un contre Hoffenheim lors des qualifications en août 2017. Marcus Rashford, Steven Gerrard et Jadon Sancho ont chacun marqué 1 but sur coup franc direct dans les compétitions de la Ligue des champions depuis 2010-11.

– Mohamed Salah est désormais à 1 but d’égaler le record du plus grand nombre de buts en LDC marqués par un joueur représentant un club anglais.

Suivant

Liverpool : L’équipe de Jurgen Klopp a une série de rencontres difficiles à venir, alors qu’elle affrontera un Arsenal en forme le 9 octobre prochain, qui est actuellement en tête de la Premier League, avant une visite aux Rangers le 12 octobre, puis un match à domicile contre Manchester City. . Liverpool est en difficulté en Premier League à la 9e place et cherchera à renverser la vapeur dans la compétition nationale après avoir remporté ses deux derniers matches de Ligue des champions.

Rangers : Actuellement à la deuxième place de la Premiership écossaise, les Rangers affronteront St. Mirren le 8 octobre prochain avant d’affronter Liverpool en Ligue des champions, puis le Dundee FC en quart de finale de la Coupe de la Ligue écossaise.